«أبوظبي الإذاعية» تطلق دورتها البرامجية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «شبكة أبوظبي الإذاعية» التابعة لـ «شبكة أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن دورتها البرامجية الجديدة التي انطلقت في سبتمبر الجاري، والتي تقدمها عبر أثير إذاعات «إمارات أف أم» و«أبوظبي أف أم»، و«إذاعة القرآن الكريم»، و«ستار أف أم»، وتطبيق ADtv، وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها. وتنسجم الدورة البرامجية الجديدة التي تتضمن باقة متنوعة من البرامج والفقرات الجديدة التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ «شبكة أبوظبي للإعلام» بتقديم محتوى تفاعلي وترفيهي يلبي تفضيلات واهتمامات المُستمعين من مختلف الفئات العمرية.

إمارات أف أم

تقدم إذاعة «إمارات أف أم» 5 برامج رئيسة جديدة، هي «الميلس» الذي يستعرض تفاصيل الحياة اليومية والمجتمعية الإماراتية من خلال لقاء مباشر وحوار متنوع، وهو من تقديم أحمد العبيدلي، ومحمد الهاشمي ومنصور الغساني ووليد سراب. ويسلط برنامج «بس يومين» الضوء على شؤون المرأة والأسرة والطفل، وهو من تقديم بدور المرزوقي. ويناقش البرنامج الصحي «هني وهناك» قضايا المجتمع بشكل تفاعلي مع الجمهور، وهو من تقديم المزون الحميري وبدور أحمد وأماني الشحي.

ويستضيف راشد عتيق في برنامجه الحواري المسائي «بورتريه»، أصحاب الخبرة في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية، متضمناً مسابقة تفاعلية مع الجمهور.

ويحاور أحمد العبيدلي في برنامج البودكاست المصوّر «ستين دقيقة»، الذي يُذاع الخميس الساعة 9:00 مساءً، مجموعة من الشخصيات البارزة التي تؤدي دوراً رئيساً في المجتمع المحلي.

وتقدم إذاعة «إمارات أف أم» عدداً من الفقرات المتنوعة والجديدة، منها: «فكّر فيها.. ولا تعدّيها»، «يقول الأرشيف»، «كن أفضل»، «استدامتنا»، «مدارس»، «منّي.. لي»، «فروقات لغوية»، «مَر عليك؟»، «حكاياهم» و«فيها عبرة»، بالإضافة إلى البرنامج الدرامي «كل يوم سالفة» الذي يبث أسبوعياً يومَي الجمعة والسبت. وتحت عنوان «العودة للمدارس»، خصّصت «إمارات أف أم» مجموعة من الرسائل التوعوية التي بدأت ببثها مع بداية العام الدراسي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، ويستمر برنامج «أحلى صباح» الذي يُبث من الاثنين إلى الجمعة الساعة 7:00 صباحاً، بأبرز أحداث وأخبار المجتمع الإماراتي وشؤونه اليومية بقالب منوع وشيّق.

«أبوظبي أف أم»

تواصل إذاعة «أبوظبي أف أم» عرض البرنامجين المميزين، «استديو واحد» عند الساعة 10:00 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، و برنامج «خيركم يصلهم» كل أربعاء الساعة 3:00 ظهراً.

«إذاعة القرآن الكريم»

خصّصت «إذاعة القرآن الكريم» 11 برنامجاً متنوعاً، منها 8 برامج مباشرة، هي «صباح النور»، والبرامج الخيرية الثلاثة «يا باغي الخير» «فاعل خير» و«إمارات الخير» التي تهدف إلى دعم الحالات الإنسانية.

وتواصل «إذاعة القرآن الكريم» تقديم برنامج «البيت السعيد» الذي يطرح العديد من القضايا الأسرية بالتعاون مع دائرة القضاء - أبوظبي، والبرنامج المباشر «يستفتونك» الذي يمتاز بطابعه التفاعلي مع الجمهور، و«إسأل طبيبك» الذي يستضيف طبيباً متخصصاً للحديث عن العديد من الأمراض وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن «الخدمات الإخبارية»، بالتعاون مع «مركز الاتحاد للأخبار»، والتي تذاع 5 مرات يومياً.

وتبث الإذاعة أيضاً برنامج «قصة آية» الذي يهدف إلى بيان فضل بعض الآيات المختارة من القرآن الكريم، و«أعلام من الحضارة الإسلامية» الذي يسلط الضوء على الشخصيات الإسلامية وإنجازاتها بالتعاون مع «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، و«بلاغة القرآن» الذي يتناول تفسير آيات القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد المختار من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

«ستار أف أم»

وتقدم «ستار أف أم» عدداً من البرامج والفقرات المميزة، وهي برنامج «جاهزين للمستقبل؟»، من تقديم رانيا يونس، ويناقش تغيرات وتطورات سوق العمل وتحدياته ومتطلباته الجديدة، و«الفصل الأول»،من تقديم أحمد الشوم، ويناقش شؤون الطلاب وأولياء أمورهم والكادر التدريسي والإداري في المدارس والجامعات في الدولة. بالاضافة إلى العديد من الفقرات الجديدة منها: «بكرا أحلى»، التي تناقش الموضوعات النفسية المختلفة، Weather update الخاصة بالأحوال الجوية، New Tech، «الجديد حلو» والتي تظهر إبداع الشعراء الجدد، «ماذا لو؟» التي تناقش كيفية التصرف بالمواقف المختلفة اليومية، «أبوظبي ع طبيعتها» التي تذاع بإشراف هيئة البيئة - أبوظبي، وتسلط الضوء على البيئة والتنوع البيولوجي في العاصمة أبوظبي، Fit-Info التي توضح المعلومات الخاطئة والشائعة بما يخص التغذية والرياضة، و«عرّفنا على مهنتك» للتعرف على أهم متطلبات مهنة معينه من حيث المهارات والتعليم.

4 برامج

تستمر «ستار أف أم» ببث 4 برامج يومية مباشرة، هي المجلة الصباحية «صباحو»، «فنون أفتر نون»، «ستارز@5»، «الساعة 3»، والبرنامج الأسبوعي «الناس الطيبة».