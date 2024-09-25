أبوظبي تشهد أعلى «قفزة» فوق «موجة اصطناعية»

أبوظبي (الاتحاد)

في سابقة عالمية، شهدت جزيرة الحديريات بأبوظبي، أول وأعلى قفزة حرة بالمظلة فوق أكبر موجة اصطناعية في «سيرف أبوظبي»، نفذها المغامر التشيلي سيباستيان ألفاريز من فريق ريد بل، بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي».

وشهدت التجربة، التي سُجلت في فيلم وثائقي، قفز ألفاريز من طائرة مروحية طراز «بيل 212»، تحلق على ارتفاع 12 ألف قدم فوق جزيرة الحديريات في أبوظبي، و«الركمجة» في الهواء على لوح مُعدل لركوب الأمواج مثبت إلى قدميه، قبل التحليق بالمظلة على المياه، ثم تحريرها ليهبط مباشرة فوق موجة اصطناعية ارتفاعها (7.5 قدم).