أطعمة مثالية للطلاب تعزِّز وظائف الدماغ

ترجمة: عزة يوسف

بعد إجازة طويلة، عاد ملايين الطلاب إلى المدارس وضغوط الاختبارات والمذاكرة، ويوصي خبراء التغذية بتناول الطلاب الأطعمة التي تعزز وظائف الدماغ.

ونذكر بعض الأطعمة التي تساعد على الدراسة حسب موقع Express البريطاني:



الإفطار

بينما يستمتع الأطفال بتناول الوجبات السكرية على الإفطار، ينصح الخبراء بتناول أطعمة مثل الزبادي والبيض والمكسرات والجبنة القريش، بالإضافة إلى الفاكهة وخبز الحبوب الكاملة، لتصبح الوجبة مثالية للحفاظ على مستوى طاقة ثابت طوال اليوم، كما يمكن تناول بعض الخبز الكامل مع الأفوكادو أو المشروم المشوي أو بودينغ الشيا.



الغداء والعشاء

يوصي خبراء التغذية بتناول الأسماك مثل التونة والسلمون والسردين، فكلها غنية بأحماض أوميجا 3 الضرورية للانتباه والذاكرة، كما تحسن الدهون الصحية من صحة القلب وجهاز المناعة وتعزز وظائف المخ.



فيتامين «ب»

يرتبط فيتامين «ب» بالعديد من الوظائف الإدراكية المختلفة، لذا يُعد تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل البيض والحليب واللحوم والأسماك والشوفان، أو الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الخضراوات الورقية الداكنة، أو تناول المكملات الغنية به، الغذاء الأمثل لتعزيز التركيز والانتباه عند الطلاب.