لقاح للإنفلونزا.. على شكل رذاذ

واشنطن (أ ف ب)

أجازت الولايات المتحدة أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف، يمكن الشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.

وهذا اللقاح «فلوميست» كانت أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية «اف دي ايه» منذ سنوات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و49 عاماً.

وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم.

ورحّب المسؤول في «اف دي إيه» بيتر ماركس بهذا «الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الإنفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات».

وستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الإلكترونية، وفق «اف دي ايه».

وأوضحت الشركة المنتجة أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل، وسيتضمّن تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.

وذكرت أن هذا الترخيص يُعدّ «خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة بشكل أكبر».

ومن المحتمل أن يُسجَّل تأثير جانبي رئيس للقاح الذي يحتوي على فيروس حي موهن، وهو الحمى عند الأطفال من عمر 2 - 6 سنوات.

ووُزّعت نحو 200 مليون جرعة في مختلف أنحاء العالم، بحسب الشركة، ويمكن أن تكون الإنفلونزا خطرة على المجتمعات غير المستقرة، خصوصاً على المسنّين أو الأطفال الصغار، ويختلف كل موسم من حيث التبعات الصحية.

وتسببت الإنفلونزا في وفاة ما بين 4900 إلى 51 ألف شخص سنوياً بين عامَي 2010 و2023 في الولايات المتحدة، بحسب السلطات الصحية الأميركية.