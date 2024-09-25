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"ناسا" تؤجل إطلاق مركبة الفضاء كرو دراجون

كبسولة (كرو دراجون) (أرشيفية)
25 سبتمبر 2024 23:35

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن إطلاق مهمتها كرو-9 بالتعاون مع شركة سبيس إكس تأجل إلى 28 سبتمبر بسبب العاصفة الاستوائية هيلين.
ومن المتوقع أن تنقل مهمة (كرو دراجون) المقبلة لسبيس إكس، وهي رحلة روتينية يطلق عليها اسم (كرو-9)، رائد فضاء من ناسا ورائد فضاء روسيا إلى محطة الفضاء الدولية.
وبالرغم من أن العاصفة هيلين تتحرك عبر خليج المكسيك ومن المتوقع أن تؤثر على منطقة شمال غرب فلوريدا، فإنها قوية بما يكفي لتوقع رياح عاتية وأمطار غزيرة في منطقة كيب كنافيرال، التي من المقرر أن تنطلق منها المهمة.
وكان من المقرر في الأصل أن تنطلق مهمة كرو-9 في موعد لا يتجاوز 18 أغسطس، ولكن تأجلت لمدة شهر لإتاحة مزيد من الوقت لتحليل المشكلات المتعلقة بمركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، والتي لا تزال راسية في المحطة.
من المقرر أن ينطلق رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا نيك هاج ورائد الفضاء التابع لوكالة روسكوسموس ألكسندر جوربونوف على متن مركبة الفضاء دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، في ما ستكون تاسع مهمة مناوبة أطقم بواسطة سبيس إكس في إطار برنامج تجاري تابع لوكالة الفضاء.

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المصدر: وكالات
كرو دراجون
ناسا
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
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