«القافلة الوردية» تجمع زوار الشارقة.. للتوعية

الشارقة (الاتحاد) تنظم «القافلة الوردية» في منطقة الجادة بالشارقة، فعالية مجتمعية توعوية على مدار 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع، في الفترة من 4 - 6 أكتوبر المقبل، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً، تتضمن تقديم فحوصات طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتنظيم فعاليات توعوية، كما تشتمل على ألعاب رياضية ومسابقات وورش عمل وأنشطة ترفيهية.وتهدف الفعالية إلى تحفيز التفاعل المجتمعي وتشجيع النساء والفتيات والرجال على إجراء فحوص الكشف المبكر عن السرطان، إلى جانب نشر الوعي بأهمية دور الفحوص الطبية في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة، للمساهمة في تعزيز كفاءة العلاج وفرصة الشفاء الكامل. وتأتي الفعالية بمثابة احتفاء بالقيم المجتمعية والعائلية، وتوفر لأفراد المجتمع والعائلات فرصة الاستمتاع بباقة من الفعاليات المجانية، وقضاء أوقات ممتعة مليئة بالمرح واللحظات الجميلة، إلى جانب الاستفادة من المرافق وتجارب التسوق، فضلاً عن اكتساب المعارف والوعي اللازم للوقاية من السرطان، تجسيداً لإيمان «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بمسؤوليتها المجتمعية. برامج عائلية وتتضمن الفعالية التي تقام في ساحة زاد بجانب عربات الطعام في الجادة، باقة متنوعة من البرامج العائلية التي تناسب جميع الفئات العمرية، أبرزها «حديقة الحيوانات الأليفة» التي تمنح الأطفال فرصة التعرف على الحيوانات الأليفة وتقديم الطعام لها، و«منطقة الأطفال» التي تضم مجموعة من الألعاب المخصصة لمراحل الطفولة المبكرة والمتأخرة، كالقفز على القلعة المطاطية، إلى جانب «منطقة الألعاب» المخصصة للزوار اليافعين من الفتيات والشباب. وتستضيف الفعالية «سوق منبت» الذي يستعرض منتجات صحية محلية الصنع، ويخصص جزءاً من العوائد لرفد جهود «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان، كما تخصص الجمعية والقافلة «المتجر الوردي» لبيع باقة من المنتجات التي تعود مبيعاتها بالكامل لدعم مرضى السرطان وأسرهم. فحوص طبية وتشارك العيادات الطبية التابعة لـ«القافلة الوردية»، والتي تشمل العيادات المتنقلة، والعيادات المصغرة، في الفعالية لتقديم فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لكل من الرجال والنساء، وتقديم ورش عمل توعوية حول مكافحة السرطان والوقاية منه، وطريقة إجراء الفحص الذاتي، وأهمية إجراء الفحوص الطبية بشكل دوري، إلى جانب ورش مخصصة حصرياً لمرضى السرطان والناجين منه، الذين تسهم «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في دعمهم.