الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة الممثلة البريطانية سميث صاحبة الجوائز العالمية عن 89 عاما

وفاة الممثلة البريطانية ماجي سميث
27 سبتمبر 2024 19:54

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الجمعة، أن الممثلة البريطانية ماجي سميث، التي نالت جائزة الأوسكار مرتين وتألقت في مسرحيات شكسبير وظهرت لاحقا في سلسلة أفلام هاري بوتر، توفيت عن عمر ناهز 89 عاما.
وسميث من القلائل الذين حصلوا على ثلاثية الجوائز إذ حصلت على الأوسكار مرتين وإيمي أربع مرات بالإضافة إلى جائزة توني. وبدأت مسيرتها الفنية الطويلة على خشبة المسرح في الخمسينيات من القرن الماضي.
بالنسبة للمعجبين في القرن الحادي والعشرين، تشتهر سميث بدورها في شخصية منيرفا مكجونجال في سلسلة (هاري بوتر) المؤلفة من سبعة أفلام.
ترشحت سميث لأول جائزة أوسكار لها عن دورها في تجسيد شخصية ديدمونة أمام لورانس أوليفييه في فيلم (أوثيلو) "عطيل" عام 1965، قبل أن تفوز بجائزتها الأولى عن دور مدرسة في إدنبرة في فيلم (ذا برايم أوف ميس جين برودي) "ذروة نجاح الآنسة جان برودي" عام 1969.
وفازت بجائزة الأوسكار الثانية عن دورها المساعد في الفيلم الكوميدي (كاليفورنيا سويت) "جناح كاليفورنيا" عام 1979 في أداء قال عنه زميلها في طاقم عمل الفيلم مايكل كين "ماجي لم تخطف الفيلم فحسب، بل ارتكبت سرقة عظمى".
من بين الأدوار الأخرى التي نالت استحسان النقاد، كان دور السيدة براكنيل في مسرحية (ذي إيمبورتنس أوف بيينج إيرنيست) "أهمية الجدية" للمؤلف أوسكار وايلد على مسرح "ويست إند"، ودور امرأة مسنة تبلغ من العمر 92 عاما تعاني في مسرحية (ثري تول ويمين) "ثلاث نساء طويلات" لإدوارد ألبي، ودورها في فيلم الكوميديا السوداء (جوسفورد بارك) "منتزه جوسفورد" عام 2001.
في عام 1990، ضمت الملكة إليزابيث‭‭‭‭ ‬‬‬‬سميث إلى منظومة الفروسية الشرفية ومنحتها لقب (ديم) "سيدة".

أخبار ذات صلة
بعد وفاة ناهد رشدي.. جمهور "لن أعيش في جلباب أبي" يستعيد فرح سنية
أبرز أعمال الفنانة ناهد رشدي: رحلة إبداعية لا تُنسى
المصدر: وكالات
وفاة
جائزة أفضل ممثلة
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
علوم الدار
حمدان بن محمد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز علاقات الشراكة والتعاون
اليوم 20:23
وانغ يي يصافح بلينكن في بداية لقائهما
الأخبار العالمية
وزيرا الخارجية الأميركي والصيني يجريان مباحثات
اليوم 23:31
فيضانات تجتاح منطقة سكنية في فلوريدا جراء الإعصار "هيلين"
الأخبار العالمية
17 قتيلا وفيضانات هائلة جراء إعصار "هيلين" في أميركا
اليوم 23:13
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في ولايات متأرجحة
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©