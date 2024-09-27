السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عمرو يوسف.. بطل بالصدفة

عمرو يوسف
28 سبتمبر 2024 01:07

سعيد ياسين (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ركين سعد تحاول إنقاذ «رامبو»
فيلم «Trap».. الحفل الفخ

يواصل عمرو يوسف حضوره السينمائي من خلال فيلم «درويش»، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي. وقال عمرو، إن الأحداث تدور في إطار أكشين كوميدي، وهو يراهن عليه لاختلافه في الشكل والمضمون. يدور في أربعينيات القرن الماضي، ويجسد فيه شخصية شاب يتحول فجأة إلى بطل عن طريق الصدفة. 
ونفى يوسف أن يكون للفيلم أي علاقة بـ«الدروشة»، وأن ما حدث جاء نتيجة اسم الشخصية التي يجسدها في الأحداث وتدعى «درويش المصري»، ويشاركه بطولته دينا الشربيني، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
وأشار يوسف إلى أن النجاح النقدي والجماهيري الذي تحققه الأفلام المنتجة مؤخراً فتح شهية صنّاع السينما إلى تقديم أعمال كثيرة ومتنوعة ما بين الأكشين والرومانسية والكوميديا.
ويفاضل عمرو بين أكثر من مسلسل تلفزيوني، بعد غياب منذ شارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101»، علماً أن مسلسله «الملك» الذي يجسد فيه شخصية الملك الفرعوني «أحمس» توقف لأسباب إنتاجية بعد تصوير أكثر من نصف مشاهده.
وكان عمرو شارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» مع أحمد عز وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

عمرو يوسف
الأفلام السينمائية
الأفلام المصرية
السينما المصرية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تدمر المقر الرئيسي لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية
اليوم 01:10
عمال أوكرانيون يزيلون الحطام في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
اليوم 01:10
أسرة نازحة في مركز إيواء مؤقت للأونروا بغزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا بديل لـ«الأونروا» ويجب دعمها فوراً
اليوم 01:10
سيارة أحرقها مستوطنون في قرية جيت قرب قلقيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
12 دولة غربية تعرب عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©