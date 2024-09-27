عمرو يوسف.. بطل بالصدفة

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل عمرو يوسف حضوره السينمائي من خلال فيلم «درويش»، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي. وقال عمرو، إن الأحداث تدور في إطار أكشين كوميدي، وهو يراهن عليه لاختلافه في الشكل والمضمون. يدور في أربعينيات القرن الماضي، ويجسد فيه شخصية شاب يتحول فجأة إلى بطل عن طريق الصدفة.

ونفى يوسف أن يكون للفيلم أي علاقة بـ«الدروشة»، وأن ما حدث جاء نتيجة اسم الشخصية التي يجسدها في الأحداث وتدعى «درويش المصري»، ويشاركه بطولته دينا الشربيني، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

وأشار يوسف إلى أن النجاح النقدي والجماهيري الذي تحققه الأفلام المنتجة مؤخراً فتح شهية صنّاع السينما إلى تقديم أعمال كثيرة ومتنوعة ما بين الأكشين والرومانسية والكوميديا.

ويفاضل عمرو بين أكثر من مسلسل تلفزيوني، بعد غياب منذ شارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101»، علماً أن مسلسله «الملك» الذي يجسد فيه شخصية الملك الفرعوني «أحمس» توقف لأسباب إنتاجية بعد تصوير أكثر من نصف مشاهده.

وكان عمرو شارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3: القاضية» مع أحمد عز وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.