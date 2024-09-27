«الاتحاد أرينا» تشهد توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية غداً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تشهد «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس أبوظبي، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من مهرجان IIFA 2024، جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال.

وقد أعلن عن تفاصيل حفل توزيع الجوائز، والحفل الموسيقي Iffa Rocks، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور نخبة من صناع الفن البوليوودي، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.

انطلقت فعاليات المهرجان اليوم، بحفل آيفا أوتسافام -IIFA Utsavam، الذي يُعتبر احتفالية جديدة تحتفي بـ 4 صناعات سينمائية في جنوب الهند، فيما سيعقد غداً توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية IIFA على صناع السينما البوليوودية، ويختتم المهرجان الأحد 29 سبتمبر بفعالية فنية استعراضية «آيفا روكس» - IIFA Rocks.

يشارك في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية وفناني الأداء، كل من شاروخان، كاران جوهر، فيكي كوشال، ريخا، شاهد كابور، كريتي سانون، رنا داجوباتي، تيجا ساجا، أكول بالاجي، فيجاي راغافيندرا، ساتيش، وديا مينون، بينما يحيي حفل IIFA Rocks كل من سيدهانت شاتورفيدي، أبهيشيك بانيرجي، شيلبا راو، يوليا فانتور وكاران أوجلا.

وكشف مسؤولو جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية، خلال المؤتمر عن شعار مهرجان IIFA في دورته هذا العام والذي يحمل عنوان «يمكنني أن أحدث فرقاً»، والذي يدعو إلى أهمية العمل الجماعي من أجل إحداث التأثير والتغيير الأكبر، خصوصاً في السينما باعتبارها قوة ناعمة.

كما شهد المؤتمر الكشف عن معهد «كوبيران السينمائي»، وهو منشأة عالمية جديدة للإنتاج وتدريب المواهب، تم تأسيسه في جوا بالهند، كوجهة فنية لتصوير العديد من الأفلام والمشاريع الفنية.

وقال أندريه تيمينز، مؤسس ومدير الأكاديمية الدولية للسينما الهندية: يسعدنا أن نحتفي بالسينما الهندية في احتفال تاريخي مليء بنجوم بوليوود، والذين يجتمعون على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، الوجهة السياحية الترفيهية الدولية الرائدة، حيث سيحظى عشاق السينما الهندية بلحظات لا تنسى في أبوظبي، من عروض فنية استعراضية مميزة.

تغريد السعيد خلال المؤتمر الصحفي

وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والفعاليات في «ميرال»: نحن فخورون بالترحيب بأكبر احتفال في العالم بالسينما الهندية للمرة الثالثة في جزيرة ياس. فالمهرجان، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم السينما في الهند ويحتفي بالعمالقة، سيكون هذا العام بمثابة مشهد استثنائي للتميز السينمائي، فنتطلع بشغف لتحويل جزيرة ياس، الوجهة الرائدة في الترفيه، إلى منصة عالمية للسينما الهندية.

وقالت نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي للتسويق الاستراتيجي والاتصالات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: يسعدنا أن نرحب بنجوم السينما الهندية مرة أخرى في أبوظبي بجزيرة ياس، لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالفعاليات التي تعرض أفضل الأفلام الهندية، وذلك للعام الثالث على التوالي وبشكل غير مسبوق، ونفخر بالاحتفال بأروع ما في السينما البوليوودية مع تقديم أرقى درجات الضيافة الإماراتية.