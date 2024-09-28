السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين

"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين
28 سبتمبر 2024 13:56

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي أيه) لشركة الصناعات الدوائية الفرنسية "سانوفي" ،على طرح دوائها "دوبيكسنت" Dupixent المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن إجازة الدواء جاءت في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين أظهرتا أن "دوبيكسنت" حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، إضافة إلى أنه "حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة" لمستخدميه.

ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين، في أكثر من 70% من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة إيجاد حل سلمي يحقق تطلعات الشعب السوداني
ميثاق «أوروبي» للذكاء الاصطناعي

وتشمل أعراضه السعال المزمن وضيق التنفس والإفراط في إنتاج المخاط، ومن تأثيراته على الحياة اليومية صعوبة في صعود السلالم.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
دواء
التدخين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»
اليوم 14:12
"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين
الترفيه
"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين
اليوم 13:56
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:45
«الأولمبية» تستعرض التحضيرات النهائية لمؤتمر «الطب الرياضي»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض التحضيرات النهائية لمؤتمر «الطب الرياضي»
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©