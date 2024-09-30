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رائدا فضاء يصلان إلى محطة الفضاء الدولية

رائدا فضاء يصلان إلى محطة الفضاء الدولية
30 سبتمبر 2024 08:34

وصلت مركبة فضائية تقل على متنها رائدا فضاء أميركي وروسي، إضافة لمقعدين شاغرين، إلى محطة الفضاء الدولية أمس "الأحد". 

 

وانطلق رائد الفضاء التابع لـ"ناسا" نيك هاوج، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف، يوم "السبت" من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية. وكانت المركبة دراجون، التي تشغلها شركة سبيس إكس، تحتوي على مقعدين شاغرين، وكان من المقرر في البداية أن تشارك رائدتا الفضاء زينا كاردمان وستيفاني ويلسون في مهمة سبيس إكس كرو9- التابعة لناسا، ولكنهما تخلتا عن مقعديهما من أجل استيعاب الرائدين سوني ويليامز وباري ويلمور، اللذين علقا في محطة الفضاء الدولية بسبب مشاكل تقنية في مركبة ستارلاينر.

 

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وكان من المقرر أن تستمر إقامة ويليامز وويلمور لمدة أسبوع، لكن من المتوقع أن يبقيا على متن محطة الفضاء الدولية حتى فبراير 2025على الأقل، إلى جانب هاوج وجوربونوف.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
رواد الفضاء
ناسا
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