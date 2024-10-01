انطلاق أول برنامج لتطوير أفلام «Screenlife» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن برنامج المسرّعات المتخصص في تطوير أفلام «Screenlife» عن بدء أول دفعة من صنّاع الأفلام الرقمية بالدورة التدريبية، وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين «إيمج نيشن أبوظبي» وشركة الإنتاج الفني «بازيليفز»، بهدف إعداد كوادر متخصصة في استخدام هذا النمط السينمائي الرقمي الجديد.جاء هذا البرنامج تماشياً مع المساعي المبذولة نحو تدريب الكوادر المحلية - سواء من مواطني الدولة أو المقيمين - على استخدام هذا النمط السينمائي الرقمي المبتكر والذي يسرد الأحداث بالكامل عبر شاشات أجهزة الحواسيب الشخصية أو اللوحية أو شاشات الهواتف الذكية. ويتمثّل هدف هذا البرنامج، الذي أطلقته الشركة المتخصصة في الإنتاج الفني «بازيليفز» التابعة للمخرج الهوليوودي الشهير تيمور بيكمامبيتوف بالتعاون مع شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى استوديوهات الإنتاج السينمائي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، في تطوير أربعة أفلام روائية طويلة بنمط «Screenlife»، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً رئيساً ناشئاً لصناعة الأفلام الرقمية في المنطقة. وانطلاقاً من هذه الشراكة الهادفة، تسعى «إيمج نيشن أبوظبي» و«بازيليفز» إلى تكرار تجربة البرنامج الناجحة في أسواق رئيسة أخرى، مثل كوريا الجنوبية والهند والمملكة المتحدة، حيث تم تنظيم برامج مسرعات مشابهة، وأسفرت عن تأمين شراكات استراتيجية لإنتاج أفلام بنمط «Screenlife».



وعن المرشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج، فهم: عبد الباسط قايد (الإمارات العربية المتحدة)، عفراء المرر (الإمارات العربية المتحدة)، عائشة العاقل (اليمن)، آلاء الضالل (الإمارات العربية المتحدة)، محمد الدرمكي (الإمارات العربية المتحدة)، ريم بشون (اليمن)، تمام عاصي (سوريا)، تيليلا لطيفة (المغرب)، سمير محمد (الصومال)، دانا عيتاني (الولايات المتحدة)، جاك ويلكينسون (المملكة المتحدة)، جولي سانشيز (فرنسا/إسبانيا)، مايكل إيسي (جنوب أفريقيا)، إليانا شيبراكوفا (روسيا)، جامزات علييف (روسيا)، أدولف العسال (لوكسمبورج)، دانييل أردن (الهند)، ديبراتا تشاكرابوتي (الهند)، إيكتا ساران (الهند)، بيدروس تيميزيان (أرمينيا)، جارجي تشاكراباتي (الهند)، جوركيم سيفائيل (تركيا) وكيفن جورج (الهند). ويخضع المتأهلون النهائيون لدورة تدريبية مكثّفة تمتد على مدار 12 أسبوعاً، موزعة على ثلاث مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على تزويد المشاركين بالأدوات التقنية الأساسية لصناعة أفلام بنمط «Screenlife».



وفي المرحلة الثانية، سيتم التركيز على تطوير مشاريع المشاركين وتجهيزها، حيث يعملون على تحسين مفاهيمهم وتطوير أساليب السرد، بالإضافة إلى تعلم كيفية إدارة الميزانية والتخطيط لتنفيذ مشاريعهم، أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، فسيعمل المشاركون بشكل تعاوني على تنفيذ مفهوم مشاريعهم وتقديمها ضمن عرض نهائي.