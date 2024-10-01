«حمدان للتصوير» تُنهي أعمال تحكيم دورة «الاستدامة»

دبي (الاتحاد) أعلن الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثالثة عشرة «الاستدامة»، مُعلناً عن أسماء المحكِّمين الدوليين السبعة الذين تولّوا تحكيم المحاور الخمسة المعتمدة لهذه الدورة وهي: الاستدامة، ملف مصور، المحور العام، التصوير الرياضي، مقاطع فيديو قصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي. شَهِدَت قائمة المحكّمين الدوليين للدورة الثالثة عشرة، حضور المصور الأميركي وصانع أفلام الاستدامة الشهير «كريس جوردان»، بجانب نجمة «نيوزويك» الفنانة والمحرّرة اليابانية «هيديكو كاتاوكا»، يرافقهم المصور الرياضي النرويجي الشهير «دانيال سانوم لوتن»، ومن ألمانيا جاء مصور الحياة البرية ومؤسس مشروع حرية التجوّل، المصور والناشط البيئي البارز «فلوريان شولز»، كما شملت القائمة أيضاً المصور الوثائقي والمؤلّف اليوناني «يانيس كونتوس» خبير تصوير الحروب والحاصل على أكثر من 20 جائزة دولية مرموقة، ومن إيطاليا يشارك المؤلّف ومصور المجوهرات والأزياء «فرانشيسكو باشينزا»، يرافقه مصور الصحافة الرياضية في (Getty Images) الحاصل على جوائز «بوليتزر» و«سوني العالمية» المصور الأميركي «باتريك سميث». وفي تصريحٍ له قال بن ثالث: مجلس أمناء الجائزة يعتمد أدوات متطورة للبحث والتنقيب عن أفضل الطاقات والخبرات الفوتوغرافية المتناغمة مع طبيعة المحاور المطروحة، على أن يؤخذ عامل الممارسة المستمرة في الاعتبار، لضمان الشمولية المعرفية والمهارية وتنوع خلفيات التقييم والقياس لدى المُحكِّمين. وأضاف بن ثالث: نسعى دوماً لتطوير معايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم مواكبةً لتفاوت الأذواق الفوتوغرافية بين الحضارات والثقافات المختلفة.