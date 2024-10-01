«نيويورك أبوظبي» تستكشف فنون الخليج

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، معرض «بين المد والجزر: خمسيّة خليجية» الذي يستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، ويضم بعضاً من أعمال 21 فناناً ومعمارياً ومصمماً ومجموعة فنية من الإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، ويوثّق لحظات رئيسة في المشهد الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس الماضية. ويوفّر المعرض فرصة فريدة لاستكشاف الفنون البصريّة المعاصرة في منطقة الخليج، بما يقدمه من تشكيلة واسعة من الممارسات، وتركيزه على الموضوعات الراهنة التي تتناول التغيرات المجتمعية والمخاوف البيئية والمعتقدات والإرث الثقافي والتمثيل.