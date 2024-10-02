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اكتشاف يحل لغز جليد المجموعة الشمسية

اكتشاف يحل لغز جليد المجموعة الشمسية
3 أكتوبر 2024 00:58

باريس (أ ف ب) 

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"جيمس ويب" يرصد ثاني أكسيد الكربون على أكبر أقمار بلوتو

اكتشف التلسكوب «جيمس ويب» الفضائي، ثاني أكسيد الكربون على السطح المتجمد للقمر شارون، أكبر أقمار بلوتو، وفق ما أعلن باحثون في دراسة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».
ويُتوقع أن يساعد الاكتشاف، إلى جانب رصد عنصر كيميائي آخر هو بيروكسيد الهيدروجين، على فهم طريقة تطور هذه العوالم الجليدية على حافة المجموعة الشمسية.
واكتُشف شارون، وهو أكبر أقمار بلوتو الخمسة، ويناهز قطره 1100 كيلومتر، عام 1978.
وأظهر المسبار نيو هورايزنز التابع لوكالة الفضاء الأميركية، أثناء التحليق فوقه في عام 2015، سطحاً مغطى بالجليد المائي والأمونيا، من المفترض أن يمنحه لوناً أحمر ورمادياً.

المجموعة الشمسية
تلسكوب جيمس ويب
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الفضاء
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