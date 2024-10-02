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علوم الدار

منظومة «إماراتية» لبيانات الفضاء

منظومة «إماراتية» لبيانات الفضاء
3 أكتوبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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يجمع «مجمع البيانات الفضائية»، المنصة الرقمية التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، البيانات بهدف تطوير البرمجيات، وإيجاد حلول لمواجهة التحديات العالمية، عبر 3 منصات وبرامج، هي: منصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية، والمركز العلمي لبيانات «مسبار الأمل».
ويوفر المجمع منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء على المستوى الدولي، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة، ودعم القطاعات الأخرى بالخدمات والتطبيقات الفضائية التي تسهم في تنويع اقتصاد الدولة.

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