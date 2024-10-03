«سول دي إكس بي».. تجارب استثنائية

دبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان «سول دي إكس بي» عن تفاصيل دورته الجديد لعام 2024، والتي تقام بين 13 إلى 15 ديسمبر المقبل في حي دبي للتصميم.

يقدم المهرجان تجارب ترفيهية استثنائية غامرة، مع إضافات جديدة في عدة مجالات مثل الموسيقى والأزياء والفن والثقافة، بدعم استراتيجي من جدول فعاليات دبي وحي دبي للتصميم، وذلك احتفالاً بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق هذا العام، الذي يقام بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

واحتفاءً بمرور 12 عاماً على انطلاقه، يقدم مهرجان «سول دي إكس بي» مجموعة من الأنشطة الجديدة لتعزيز تجربة الزوار، ومنها الفقرات الموسيقية الحية اليومية التي تستضيف مجموعة من العروض الحية طوال أيام المهرجان الثلاثة. كما تقدم المنصة الفنية في المهرجان مزيجاً منوعاً من موسيقى الجاز والآر أند بي، ما يوفر منصة استثنائية تجمع بين الفنانين من مختلف الأنماط الموسيقية.

ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة أوسع متنوعة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، التي توفر منتجات حصرية وتجارب تفاعلية مميزة وأنشطة إبداعية فريدة في مجالات الأزياء والتكنولوجيا والإكسسوارات.

ويستمتع زوار المهرجان بجلسات «سول دي إكس بي» الحوارية، وعروض كرة السلة والتزلج والبريك دانس، مع التركيز على عروض الفنون البصرية.