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الترفيه

«عالم فيراري أبوظبي» تفتتح «إي سبورتز أرينا»

«عالم فيراري أبوظبي» تفتتح «إي سبورتز أرينا»
3 أكتوبر 2024 15:11

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي» عن الافتتاح الرسمي للمرفق الترفيهي الجديد «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحى من علامة «فيراري»، الذي يقدم للضيوف والعائلات والأصدقاء تجربة ترفيهية غامرة تمزج بين التشويق الذي تقدمه السباقات الافتراضية والإحساس الفريد بالسرعة والحماس الذي يميز قيادة سيارات «فيراري» الحقيقية.
ويقدم المرفق الجديد للضيوف فرصة استثنائية لاستعراض مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من تجارب السباق المميزة على 20 جهاز محاكاة متطوراً مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة «جراند توريزمو»، منها 14 جهازاً مخصصاً للبالغين و6 أجهزة للأطفال، إلى جانب 3 أجهزة لمحاكاة سباقات «الفورمولا 1». 

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ويوفر المرفق تجربة ترفيهية شاملة تلبي اهتمامات عشاق السباقات من مختلف الفئات، حيث تم تجهيز مواقع خاصة لأصحاب الهمم تضم أجهزة «جراند توريزمو» معدلة لتناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة ترفيهية فريدة. 
ويتمكن الضيوف من التسابق على 9 مسارات سباق رسمية تحاكي أشهر الحلبات العالمية، مثل «حلبة مونزا»، و«حلبة إيمولا»، و«حلبة سيلفرستون»، و«حلبة مرسى ياس». كما سيتم شهرياً إضافة مسارات جديدة لتمنح الضيوف تحديات ومغامرات مختلفة وتتيح لهم الفرصة لاختبار تجارب جديدة. 
يتميز المرفق الجديد بتصاميم داخلية أنيقة تمزج بين اللون الأسود والأحمر والأصفر بلمسات فنية فريدة تجسد العلامة التجارية ل «فيراري»، فضلاً عن محطات ألعاب متطورة مزودة بأجهزة كمبيوتر عالية الأداء وتجهيزات احترافية، وأحدث وحدات التحكم التي تضمن تجربة لعب سلسة وغامرة.

عالم فيراري أبوظبي
فيراري أبوظبي
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