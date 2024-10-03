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الترفيه

جونج جايل في «الاتحاد أرينا»

جونج جايل في «الاتحاد أرينا»
3 أكتوبر 2024 15:33

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «الاتحاد أرينا» بأبوظبي في يناير المقبل الفنان والموسيقي الكوري جونج جايل، مؤلف موسيقى «باراسايت»، أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار، إضافة إلى موسيقى المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار». ويعزف جايل في الحفل مجموعة من مؤلفاته الموسيقية المميزة ضمن سلسلة «موسيقى الأفلام»، التي تقدمها «ميرال» و«ثيوري إلفن إنترتينمنت»، والتي تقام من 16 إلى 18 يناير 2025، ضمن جدول فعاليات أبوظبي.

جايل الذي يتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية، يتعاون في الحفل مع أوركسترا القرن الحادي، لتقديم مجموعة من أعماله الأصلية ومقطوعاته الموسيقية التي رشحت لعدة جوائز مرموقة، منها «دايجونج» 2020، «بايكسانج للفنون» 2022، «موسيقى هوليوود في وسائل الإعلام» 2021، إلى جانب تأديته الموسيقى التصويرية لمسلسل «لعبة الحبار» مباشرة على مسرح «الاتحاد أرينا».

وينضم إلى هذه التجربة الموسيقية الاستثنائية المايسترو والعازف النمساوي الشهير «جوتفريد رابل»، الذي أضاف لمساته الموسيقية الجذابة إلى العديد من الأعمال الشهيرة التي أنتجتها «نتفليكس»، «مارفل» و«ديزني بلس». ويقود أوركسترا القرن الحادي والعشرين خلال هذه الأمسية، حيث تعزف الأوركسترا الموسيقى التصويرية المؤثرة من فيلمي ديزني الشهيرين، «فروزن» و«الأسد الملك»، بالتزامن مع عرض مشاهد من الفيلمين.

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