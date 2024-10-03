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الترفيه

«الفجيرة للفنون».. مراكز أولى بمسابقة دولية في عزف البيانو

«الفجيرة للفنون» تحقق مراكز متقدمة في مسابقة دولية (وام)
3 أكتوبر 2024 19:36

الفجيرة (وام)

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حصدت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، المراكز الأولى في مسابقة كولنير كلافيرزيمير الدولية للعزف على البيانو 2024، التي أقيمت في ألمانيا.
وقد حصلت الطالبة لين رامي يعقوب على المركز الأول في الفئة (B)، بينما حقق الطالب أمير باسل نصر الله المركز الثاني في الفئة (A)، الأمر الذي عكس مستوى إبداع ومهارة هؤلاء الطلاب.
وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، الالتزام بدعم منتسبي الأكاديمية وتوفير البيئة المثلى لتنمية مواهبهم، وذلك بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وقال إن نجاح طلابنا في هذه المسابقة هو نتيجة جهودهم المستمرة وإصرارهم على التميز.
ووجه الحفيتي الشكر والتهنئة للطلاب الفائزين، معرباً عن فخر الأكاديمية بإنجازاتهم التي تمثل مصدر إلهام للآخرين، وقال: نحن ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم والمساندة لطلابنا لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
الفجيرة
دبا الفجيرة
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أكاديمية الفجيرة للفنون
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