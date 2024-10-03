افتتاح مرفق ترفيهي عالمي في «فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي مرفقها الترفيهي الجديد، «عالم فيراري إي سبورتز أرينا»، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحى من علامة فيراري، والذي يمنح الضيوف والعائلات والأصدقاء تجربة ترفيهية غامرة تمزج بين التشويق الذي تقدمه السباقات الافتراضية والإحساس الفريد بالسرعة والحماس الذي يميز قيادة سيارات فيراري الحقيقية.

ويقدم المرفق الجديد للضيوف فرصة استثنائية لاستعراض مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من تجارب السباق المميزة على 20 جهاز محاكاة متطوراً مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة «جراند توريزمو»، منها 14 جهازاً مخصصاً للكبار و6 أجهزة للأطفال، إلى جانب 3 أجهزة لمحاكاة سباقات الفورمولا- 1.