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الترفيه

حلّ لغز في فرنسا بعد 31 عاما

البومة الذهبية
3 أكتوبر 2024 21:06

قد يكون لغز "البومة الذهبية"، وهي لعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا استمرت 31 عاما، قد حُلّ، على ما أعلن اليوم الخميس، الرجل الذي يحمل مفتاح الحلّ.
وكتب ميشيل بيكر، في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة "ديسكور": "نؤكد أنه تم حلّ لغز البومة الذهبية الليلة الماضية".
وقال لجميع اللاعبين، الذين يعتقدون أن الحلّ بين أياديهم "لا تذهبوا للحفر! نحن نتحقق من صحة الحل المقترح".
وقد دُفنت البومة الذهبية في أبريل 1993، في مكان يتعيّن تحديده من خلال استخدام 11 لغزا طُرح في كتاب "على مسار البومة الذهبية" Sur la trace de la chouette d'or.
والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها، وهي تشكل منحوتة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة ولكن أيضا من الذهب، ومرصعة بالماس. وقدرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو.
ومبتكر اللغز هو ريجي أوزير، مؤلف كتب عن التسويق اتخذ من ماكس فالنتان اسما مستعارا له حتى لا يتعرض للمضايقة. وظهر علنا مرات عدة وكان يضع قناعا على وجهه.
وقد صمم ميشيل بيكر، التمثال الذي صنعه صائغ، وعرض اللغز في برامج تلفزيونية حلّ فيها ضيفا.
ويبدو أن إعادة إطلاق اللعبة عبر منصة "ديسكور"، مع أدلة إضافية، قد اتاحت حلّها.

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