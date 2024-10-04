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الترفيه

سيرك «سيلستيا نوفو» في العين

سيرك «سيلستيا نوفو» في العين
4 أكتوبر 2024 14:34

أبوظبي (الاتحاد)
بعد عروضه في لاس فيغاس، استقطبت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «ثيوري الفين»، السيرك العالمي «سيلستيا نوفو»، لتقديم سلسلة عروض في مدينة العين، وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري. ويطلق «سيلستيا نوفو» عروضه في «العين سكوير»، ويقدم للجمهور تجربة استثنائية مع أحدث مجموعة عروض السيرك المذهلة. 
يجمع سيرك «سيليستيا نوفو» بين الفن العالمي والتكنولوجيا المتطورة، ما يتيح مشهداً ترفيهياً متفرداً. ويقدم فنانو الأداء مجموعة متنوعة من العروض، منها «البهلوان»، «الطيران»، و«ألعاب الخفة»، إضافة الى العروض الجوية التي تتحدى الجاذبية، وذلك ضمن عرض متكامل مصحوب بالموسيقى، حيث يتجاوز السيرك حدود الترفيه الحي، ويقدم عرضاً بصرياً مميزاً.

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