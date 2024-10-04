لوحة مهملة قد تكون من أعمال بيكاسو قيمتها ملايين الدولارات

قال خبراء فنون إن لوحة، اكتشفت في إيطاليا منذ عقود، قد تكون من الأعمال الأصلية للرسام والنحات والفنان التشكيلي الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.

اكتشفت اللوحة من قبل تاجر خردة في قبو في جزيرة "كابري" قبل ما يربو على 60 عاما. وكانت معلقة، منذ العثور عليها، في إطار رخيص على حائط حجرة معيشة التاجر.

يمنح خبراء فنون المالكين الحاليين للصورة غير المتناسقة لسيدة أملا في أن تكون من أعمال بيكاسو.

وأفادت صحيفة "إل جيورنو" الإيطالية، اليوم الجمعة، بأن فريق خبراء من مؤسسة "أركاديا"، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، أظهر على ما يبدو أن توقيع بيكاسو المخطوط على اللوحة أصلي.

كان لويجي لا روسو ينظف قبو فيلا في جزيرة "كابري" الواقعة في البحر الأبيض المتوسط عام 1962 عندما عثر على قماش لوحة ملفوف. وأخذه معه وعلقه في المنزل.

وقال أندريا، نجل لا روسو، للصحفيين إن والدته كانت تكره الصورة ووصفتها بأنها بشعة، ولطالما رغبت في التخلص منها. ونقلت صحيفة "إل جيورنو" عن أندريا قوله "كان الوالدان بسيطين، ولا يعرفان شيئا عن الفن". في مرحلة ما، لاحظ الابن توقيع بيكاسو على اللوحة. ويقال إن اللوحة تصور المصورة الفوتوغرافية دوما مار، إحدى ملهمات بيكاسو.

ويقدر لوكا ماركانتي، مؤسس مؤسسة "أركاديا"، قيمة اللوحة بستة ملايين يورو (6,6 مليون دولار أميركي).