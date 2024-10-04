الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

لوحة مهملة قد تكون من أعمال بيكاسو قيمتها ملايين الدولارات

اللوحة المغمورة التي يعتقد أنها عمل أصلي للرسام بيكاسو
4 أكتوبر 2024 19:34

قال خبراء فنون إن لوحة، اكتشفت في إيطاليا منذ عقود، قد تكون من الأعمال الأصلية للرسام والنحات والفنان التشكيلي الإسباني الشهير بابلو بيكاسو.
اكتشفت اللوحة من قبل تاجر خردة في قبو في جزيرة "كابري" قبل ما يربو على 60 عاما. وكانت معلقة، منذ العثور عليها، في إطار رخيص على حائط حجرة معيشة التاجر.
يمنح خبراء فنون المالكين الحاليين للصورة غير المتناسقة لسيدة أملا في أن تكون من أعمال بيكاسو.
وأفادت صحيفة "إل جيورنو" الإيطالية، اليوم الجمعة، بأن فريق خبراء من مؤسسة "أركاديا"، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، أظهر على ما يبدو أن توقيع بيكاسو المخطوط على اللوحة أصلي.
كان لويجي لا روسو ينظف قبو فيلا في جزيرة "كابري" الواقعة في البحر الأبيض المتوسط عام 1962 عندما عثر على قماش لوحة ملفوف. وأخذه معه وعلقه في المنزل.
وقال أندريا، نجل لا روسو، للصحفيين إن والدته كانت تكره الصورة ووصفتها بأنها بشعة، ولطالما رغبت في التخلص منها. ونقلت صحيفة "إل جيورنو" عن أندريا قوله "كان الوالدان بسيطين، ولا يعرفان شيئا عن الفن". في مرحلة ما، لاحظ الابن توقيع بيكاسو على اللوحة. ويقال إن اللوحة تصور المصورة الفوتوغرافية دوما مار، إحدى ملهمات بيكاسو.
ويقدر لوكا ماركانتي، مؤسس مؤسسة "أركاديا"، قيمة اللوحة بستة ملايين يورو (6,6 مليون دولار أميركي). 

المصدر: وكالات
بيكاسو
لوحة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
صورة جماعية خلال الزيارة
التعليم والمعرفة
وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد
اليوم 21:08
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
اليوم 21:02
روبوت
الترفيه
الذكاء الاصطناعي.. هل سينافس البشر على الجوائز؟
اليوم 20:44
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
الرياضة
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©