طارق العلي: جمهور الإمارات متذوق لـ«أبو الفنون»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد المسرح الوطني بأبوظبي عرض المسرحية الاجتماعية الكوميدية «مميّة ولدي»، التي انطلقت عروضها أمس، وذلك بعد النجاح الذي حققته عروضها في الكويت والسعودية، ويشارك في بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا في دول الخليج والعالم العربي، ومنهم طارق العلي وجمعة علي وأمل محمد وعبدالله نبيل ومدحت تيخا وشهد سلمان.

حول أسباب النجاح الذي حققته المسرحية بعد عرضها في 3 دول، أكد الممثل طارق العلي أن أبرز ما يميز «مميّة ولدي» أنها تناقش قضايا شبابية خاصة بالمغتربين الشباب الذين يدرسون بالخارج، حيث تسلط الضوء في قالب درامي كوميدي على المشاكل التي تواجههم، وطريقة تعاملهم مع الآباء، وسلوكياتهم العامة خلال دراستهم خارج بلدهم، الأمر الذي يمس هموم الشباب المغتربين بالخارج من مختلف أنحاء العالم العربي.

مواقف كوميدية

ولفت العلي إلى أن المسرحية تدور أحداثها في قالب فكاهي، حول شخصية «ابن مرجان» الذي يسكن في شقة زميله «بدر»، وهناك يلتقيان بأم بدر الأرملة الثرية التي تمتلك مجموعة من العقارات، وتكتشف أم بدر مع تسلسل الأحداث أن ولدها متزوج من «درّة» زميلته في الجامعة، وتؤدي دورها أمل محمد، لتتوالى المواقف الكوميدية المتنوعة.

واعتبر العلي أن الإمارات محطة رئيسة له منذ دخوله مجال الفن، لتقديم عروضه المسرحية ومشاركاته المتعددة في بطولات أعمال تلفزيونية درامية، وقال: «جمهور الإمارات متذوق للفن وعاشق لـ(أبو الفنون)، وأحرص خلال مسيرتي دائماً على تنفيذ مسرحيات جماهيرية اجتماعية كوميدية هادفة، تناقش وتستعرض قضايا شبابية وعائلية مهمة، بهدف مواصلة حضور المسرح الجماهيري الفاعل».

وتابع: «(طمباخية) و(شقة لندن) و(مميّة ولدي)، وغيرها من المسرحيات حَرصت على تقديم عروضها في الإمارات، سواء أبوظبي أو دبي، لأنني اعتبرها وجهة فنية مهمة للقاء جمهوري بمختلف فئاته العمرية، الذي اعتاد مني على تقديم فن هادف مرتبط بمجتمعنا الخليجي والعربي عموماً».

إضافة حقيقية

ولفت العلي إلى أنه، وبالتعاون مع المنتج خالد الشمري، الذي وبحكم علاقاته الوطيدة مع العديد من نجوم المسرح والدراما في الإمارات، فضّل مشاركة ممثلين إماراتيين في العرض بأبوظبي، خصوصاً أنه يعشق التعاون معهم في أعمال فنية مشتركة، موضحاً أن كلاً من أمل محمد وعبد الله نبيل كانا إضافة حقيقية للعروض على المسرح الوطني بأبوظبي.

وأشاد العلي بالممثل الكوميدي الإماراتي جمعة علي، الذي يشاركه بطولة العمل، وقال: «تعاونت مع جمعة سابقاً في مسرحية (شقة لندن) وكنا ثنائياً فنياً كوميدياً بامتياز، لذلك سعدت كثيراً بتكرار التجربة معه في (مميّة ولدي)، خصوصاً أنه ممثل متميز وكوميديان رائع»، موجهاً شكره لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على الدعم والتسهيلات الفنية التي توفرها لفريق العمل خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة له في أبوظبي.

البيت المقلوب

وكشف العلي عن أنه يتم التنسيق مع المنتج خالد الشمري؛ لاستقطاب مسرحية «البيت المقلوب»، ليتم عرضها في الإمارات قريباً، ويشارك في بطولتها شعبان عباس، إسماعيل سرور، نورة العميري، محمد عاشور، وشهد سلمان، وتدور أحداثها حول 3 عائلات ليس لها علاقة ببعضها بعضاً، يجتمع أفرادها في منزل تم بيعه لهم جميعاً عن طريق النصب والاحتيال؛ ليواجهوا العديد من المشكلات في قالب من الكوميديا.

وحول مشاريعه الفنية الجديدة، أكد طارق العلي أنه قدم في رمضان الماضي مسلسل «فنطاس» الذي عُرض على «قناة أبوظبي»، ونال صدى كبيراً، وبحكم تعاونه المتميز السابق مع شبكة أبوظبي للإعلام، والمنتج الإماراتي سعيد السعدي، في تنفيذ أعمال إماراتية خليجية تُعرض على شاشتها، يقرأ حالياً أكثر من مشروع درامي على أن يختار منها ليطل مجدداً على جمهوره في رمضان المقبل.