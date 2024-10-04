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الترفيه

حديقة أم الإمارات تستضيف «سوق الحديقة 4» 18 أكتوبر

حديقة أم الإمارات تستضيف «سوق الحديقة 4» 18 أكتوبر
4 أكتوبر 2024 23:29

أبوظبي (وام)
تستضيف حديقة أم الإمارات في 18 أكتوبر الجاري فعالية «سوق الحديقة» في موسمها الرابع، وذلك لعرض مجموعة من التجارب المجتمعية الرائعة والعروض الترفيهية المتنوعة في خطوة تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي من خلال منح زوار الحديقة الفرصة لقضاء يوم عائلي مليء بالمتعة والترفيه والتجارب الممتعة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أشهى المأكولات المحلية والمنتجات العضوية المميزة والعروض الترفيهية المتنوعة.
كشفت حديقة أم الإمارات أن الموسم الجديد لسوق الحديقة، سيشهد مشاركة أكثر من 40 من العارضين وأصحاب المشاريع، إلى جانب باقة جديدة من الإضافات المتميزة التي تتيح للعائلات الاستمتاع بتجارب فريدة واستكشاف الحرف اليدوية الفريدة والاستمتاع بالمنتجات الطازجة، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم ريادة الأعمال المحلية.
وبالتزامن مع الموسم الجديد من «سوق الحديقة»، ستتزين حديقة أم الإمارات طوال شهر أكتوبر بالإضاءة الوردية للتوعية بسرطان الثدي، حيث تحتفي هذه المبادرة بجهود التوعية بمرض سرطان الثدي وتلعب دوراً بارزاً في التذكير بأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الضرورية، حيث تستضيف الحديقة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز التوعية بسرطان الثدي، فضلاً عن توجيه رسالة دعم ومساعدة لتشجيع أفراد المجتمع، كما توفر الحديقة بالشراكة مع شركة "صحة" جلسات الفحص الطبي (ماموجرام) المجانية في الفترة ما بين 17 إلى 19 أكتوبر، بهدف التأكيد على أهمية اعتماد التدابير الصحية الاستباقية. 
وتقدم ورشة عمل الأطفال تجارب تفاعلية مجانية تربط بين مواضيع الاستدامة والتوعية بسرطان الثدي لتعزيز فهم الأجيال الشابة لهذه المسألة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى فعاليات موسيقية لدعم هذه الحملة.
وتعرض «سينما الحديقة» مجموعة من أشهر الأفلام العائلية في الفترة المسائية، ويتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من المزايا الحصرية المتاحة من خلال بطاقات الولاء الخاصة بالحديقة.
ويمكن للعائلات أيضاً زيارة حظيرة الحيوانات الموجودة في حديقة الأطفال، حيث تنتظرهم مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الماعز والمهور والأرانب والسلاحف وطيور الإيمو.

حديقة أم الإمارات
سوق الحديقة
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