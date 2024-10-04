«حديقة العين» تستقبل زوارها بمفاجآت مميزة

العين (الاتحاد)

أعادت حديقة الحيوانات بالعين، افتتاح أبوابها أمام الزوار بمفاجآت وأنشطة تفاعلية مميزة ومفاجآت، في مقدمتها افتتاح معرض نمور آمور السيبيرية الأضخم والأجمل بين سلالات النمور في العالم، وافتتاح مركز قط الرمال لصون الطبيعة المتخصص في حماية هذا القط المهدد بالانقراض ضمن برامج الإكثار وتحسين أصوله الوراثية محلياً وعالمياً.

ويحظى الزوار بمشاهدة مواليد قط الرمال العربي الثلاثة الجدد والتعرف على قصة إكثارها وندرتها وصفاتها، كما سيتعرفون على أسمائها التي تم اختيارها بناءً على تصويت المتابعين في منصات الحديقة للتواصل الاجتماعي، بالإضافة لجولات تعليمية وطاولة توعوية توضح دور الباحثين في مراقبة قط الرمال في موطنه والأدوات المستخدمة.

وتوفر الحديقة لزوارها رحلات ومغامرات ممتعة منها سفاري العين، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وتجارب إطعام الأسود، والزرافات، والتماسيح، والعصافير، بالإضافة إلى خدمات “المها الملكية” و”أهلاً المميزة” وخيارات التنقل المختلفة.