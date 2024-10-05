السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

متحف في ألمانيا يبيع مقتنياته قبل إغلاقه

متحف في ألمانيا يبيع مقتنياته قبل إغلاقه
5 أكتوبر 2024 08:19

قرر متحف البطريق الوحيد في ألمانيا بيع مقتنياته، التي وصفها بأنها أكبر مجموعة من نوعها في العالم وذلك قبل إغلاق أبوابه مطلع نوفمبر المقبل.
وكان مالكا المتحف وهما الزوجان بريجيت بريندز وستيفان كيرشوف، يقومان بجمع أدوات وكل ما يتعلق بطائر البطريق لمدة 30 عاماً.

أخبار ذات صلة
إصابة موسيالا «تصفع» البايرن!
إصلاح عطل أدى إلى مشكلات في المجال الجوي لألمانيا

وبعد إدارة المتحف منذ عام 2009، قررا في نهاية الأمر إغلاقه. وقال الزوجان "لدينا وظائف يومية، وهذا (إدارة المتحف) يرهقنا للغاية.
لم نحصل على عطلة نهاية أسبوع منذ 15 عاما. ولم نحصل على فرصة لأخذ عطلة حقيقة منذ 15 عاما".
ويضم المتحف الموجود في مدينة كوكسهافن الساحلية على ساحل بحر الشمال في ألمانيا مجموعة كبيرة من العناصر المرتبطة بالبطريق، بما في ذلك الألعاب وربطات العنق والأكواب.
لكن هذا مجرد جزء صغير من المجموعة التي يمتلكها الزوجان والبالغ عددها 26 ألف قطعة، معظمها في منزلهما أو مخزنة في مستودع مستأجر.

المصدر: د ب أ
البطريق
ألمانيا
آخر الأخبار
مالديني يعود إلى منتخب إيطاليا بعد 22 عاماً!
الرياضة
مالديني يعود إلى منتخب إيطاليا بعد 22 عاماً!
اليوم 09:48
تحذيرات من تعرض فلوريدا الأميركية لإعصار جديد
الأخبار العالمية
تحذيرات من تعرض فلوريدا الأميركية لإعصار جديد
اليوم 09:41
«التحكيم الرياضي» تسجل استئناف «وادا» ضد سينر
الرياضة
«التحكيم الرياضي» تسجل استئناف «وادا» ضد سينر
اليوم 09:24
رئيس الدولة يهنئ في اليوم العالمي للمعلمين
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ في اليوم العالمي للمعلمين
اليوم 09:19
أميركيا: العاصفة ليزلي تتحول إلى إعصار
الأخبار العالمية
أميركيا: العاصفة ليزلي تتحول إلى إعصار
اليوم 08:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©