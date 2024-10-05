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الترفيه

«ميتا» تطرح نموذجها الجديد «موفي جن» لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

«ميتا» تطرح نموذجها الجديد «موفي جن» لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي
5 أكتوبر 2024 14:49

قدمت مجموعة «ميتا» الجمعة واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة «موفي جن» Movie Gen التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو بالصوت بالاستناد إلى نصوص أو صور، وهو ما تسمح به خدمات رائدة أخرى في الذكاء الاصطناعي.
وباتت Movie Gen نموذج توليد الصور الثالث لمجموعة «ميتا» بعد نموذج أول في يوليو 2022، وثانٍ في نوفمبر 2023.
لم تتم إتاحة أي من الواجهات الثلاث للعامة، إذ تخضع للاختبار في هذه المرحلة من صانعي محتوى ومخرجين يقوّمون Movie Gen ويساعدون في تحسين البرنامج.
ولم ترد «ميتا» على الفور على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن موعد طرح Movie Gen. وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوضيحية، نشرت المجموعة الجمعة وثيقة بحثية تتضمن توصيفا للنموذج الجديد.
نماذج اللغة هي برامج تعتمد على قواعد بيانات ضخمة، ما يسمح لها بإنشاء محتوى، من نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو رمز معلوماتية، استجابة لطلب تمت صياغته باللغة اليومية.
بإمكان Movie Gen إنتاج مقطع فيديو بناءً على طلب مكتوب، وأيضا من صورة. كما يوفر وظائف تحرير لمقاطع فيديو موجودة.
يتيح النموذج أيضاً إضافة مقطع صوتي إلى الفيديو، وفقاً للمبدأ نفسه القائم على الطلبات باللغة اليومية.
في مقطع قصير نُشر على موقع «ميتا»، يكفي التلفظ بجملة واحدة لتعديل فيديو عبر إضافة مشاهد لسيارة رباعية الدفع في الصحراء مع صوت محرك هادر ونغمة غيتار.
وألمحت «ميتا» إلى أن نسخة Movie Gen قد تصبح متاحة للاستخدام يوماً ما عبر شبكتي إنستغرام وفيسبوك، أو حتى من خلال رسائل واتساب.
وليست «ميتا» أول مشغل للذكاء الاصطناعي يطوّر نموذجاً لإنشاء الفيديو.

 

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