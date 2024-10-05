القبض على "قاتلة متسلسلة" في كندا

أعلنت الشرطة الكندية أنها قبضت على "قاتلة متسلسلة" ووجهت إليها اتهامات بارتكاب ثلاث جرائم قتل هذا الأسبوع في تورونتو ومدينتين كنديتين أخريين.

وقال بيل فوردي، قائد الشرطة في نياغارا، وهي إحدى المناطق التي وقعت فيها عمليات القتل على مدى ثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس "إنها قاتلة متسلسلة".

وقُبض على سابرينا كولدار (30 عاما)، أمس الجمعة، في فندق بضواحي تورونتو.

وهي متهمة بقتل امرأة تبلغ 60 عاما في منزلها في تورونتو، ورجل يبلغ 47 عاما في حديقة بمنطقة شلالات نياغارا، ورجل في سن 77 عاما في موقف سيارات في هاميلتون.

وبحسب فوردي، استهدفت المتهمة ضحاياها بشكل عشوائي في هاميلتون وشلالات نياغارا. وقالت السلطات إن المتهمة كانت تعرف ضحيتها الأولى في تورونتو.

وعثرت الشرطة على الضحية الثانية في منطقة شلالات نياغارا بعد الاستجابة لمكالمات على خدمات الطوارئ. وقد لوحظت وفاته في الحديقة نفسها.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الضحية الأخيرة، وهو مدرّس متقاعد، أصيب "بجروح خطرة يبدو أنها ناجمة عن طعنات". وتوفي لاحقا في المستشفى.