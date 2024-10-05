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الترفيه

تراث وفنون مبهرة في جناح الإمارات بـ«معرض الفروسية» بالمغرب

تراث وفنون مبهرة في جناح الإمارات بـ«معرض الفروسية» بالمغرب
5 أكتوبر 2024 20:53

الجديدة، المغرب (وام)
يقدم جناح دولة الإمارات في معرض الفروسية الدولي، الذي تُختتم أعماله غداً في مدينة الجديدة بالمغرب، باقة متنوعة من الفنون التشكيلية والملابس التقليدية ونقش الحناء، تحظى بإقبال كبير واهتمام من زائري الدورة الـ 15 للمعرض.

يتضمن الجناح ركن الفنون التشكيلية للفنانة الإماراتية مريم الحوسني، إلى جانب أعمال فنية مميزة تضم لوحات، تؤكد عمق العلاقات الإماراتية المغربية وغيرها من الأعمال المميزة التي تستقطب الجمهور والفنانين التشكيليين المشاركين في المعرض.
يحتوي ركن الملابس التقليدية في الجناح على مجموعة واسعة من الملابس التقليدية للرجال والنساء، الغنية بتصاميمها المميزة وألوانها الجميلة. كما يعرض الركن مجموعة من المجوهرات والأكسسوارات التقليدية مثل الحلي التقليدية، فيما حظي ركن الحناء ضمن الجناح الإماراتي بإقبال كبير من النساء والفتيات المغربيات.

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«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب

إلى ذلك، يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن جناح الدولة بمعرض للصور التاريخية والأفلام الوثائقية، التي تجسد عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، بالإضافة إلى مكتبة تضم إصدارات مميزة بعدة لغات.
وقال حمد الكتبي، مشرف ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن المعرض يقدم مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي تجسد العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى عدة فيديوهات توثق مواضيع متنوعة مرتبطة بالتراث الإماراتي والخيل العربي الأصيل.

معرض الفروسية الدولي
المغرب
جناح الإمارات
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