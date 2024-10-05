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مكملات غذائية خطيرة على الأمهات الجدد

مكملات غذائية خطيرة على الأمهات الجدد
6 أكتوبر 2024 01:22

ترجمة: عزة يوسف 

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انتشرت مؤخراً مكملات غذائية غريبة، يوصي بها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي الأمهات الجدد، لتناولها في فترة ما بعد الولادة، لكن الأطباء يحذرون من تأثيرها السيئ على الأم والطفل.
حسبما جاء في موقع «Express» البريطاني، فإن مادة غريبة لزجة تشبه القطران الأسود أو البني، تم تجميعها من الكهوف بسلاسل الجبال مثل الهيمالايا، تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم وحتى الزرنيخ، كانت تستخدم قديماً كدواء شعبي في الهند وباكستان وآسيا الوسطى ونيبال، وذكرت في النصوص القديمة على أنها علاج قوي، يدّعي بعض مستخدميها أنها تزيد من الطاقة وتحسن الوظائف الإدراكية، وينصحون بها الأمهات لتناولها في فترة ما بعد الولادة.
إلا أن الأطباء يحذرون من خطورة تلك المواد إذا ما تم تحضيرها بطريقة غير صحيحة، فوجود مثل تلك المعادن الثقيلة قد يسبب التسمم أو تلف الكلى وأعضاء أخرى، كما أن المستويات غير المنتظمة لتلك المعادن الثقيلة أمر خطير للغاية، واستهلاكها غير آمن إذا لم يتم تنقية تلك المنتجات.
وأشار الأطباء إلى أن تراكم تلك المعادن في الكلى يؤدي إلى تلفها، إذ إن الكلى معرضة بشكل خاص لسمية المعادن الثقيلة، حيث إن وظيفتها تصفية السموم من الدم، وقد تضعف تلك المنتجات وظائف الكلى وتؤدي إلى أمراض مزمنة.

المكملات الغذائية
الأطباء
الهيمالايا
الجبال
الزرنيخ
الهند
باكستان
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