صابرين تكشف أسرار «بنات الباشا»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت صابرين تصوير فيلمها الجديد «بنات الباشا»، وقالت، إنه يناقش قضايا تثير الجدل، ومأخوذ عن عمل بالعنوان نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته زينة، ناهد السباعي، ومريم الخشت، إخراج ماندو العدل.

تدور الأحداث حول سيدات يعملن في مركز تجميل بحي هادئ، يبدأن خلاله في سرد حكاياتهن المشوقة، وما تمر به حياة كل منهن بأزمات وأسرار عديدة، فكل واحدة منهن لها قصة وجرح غائر في قلبها، وكلهن عانين من ظلم الأهل، أو الزوج، أو الظروف، أو الحرب، ليجدن الباشا أمامهن، يمد لهن يد العون وينقذهن من الضياع. وقالت صابرين إن فيلم «الملحد»، الذي تشارك أحمد حاتم في بطولته، سيُعرض قريباً للجمهور، وتتم مراجعته من الأزهر الشريف حالياً. كما تنتظر صابرين عرض مسلسل «إقامة جبرية»، من 10 حلقات، وتشاركها بطولته هنا الزاهد، بعد تأجيل عرضه 10 أشهر دون الاستقرار على مكان وموعد عرضه، وقد تم تحديد شهر ديسمبر المقبل لانطلاق العرض على منصة رقمية. وقالت إنها تجسد خلاله شخصية طبيبة نفسية مسؤولة عن علاج فتاة تعاني اضطرابات نفسية، ويشارك في بطولته محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج. وكشفت صابرين عن أنها تقرأ حالياً سيناريو عمل جديد يقدّمها بشكل مختلف، يُعرض في رمضان 2025، وشاركت في الموسم الماضي بمسلسل مسار إجباري، مع عصام عمر، أحمد داش، محمود البزاوي، بسمة، رشدي الشامي، تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.