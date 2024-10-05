«كوكب الفقاعات» في ضيافة «السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تستضيف السعديات في ديسمبر المقبل، تجربة «كوكب الفقاعات»، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، بعد العرض العالمي الأول لها في ميلانو وتوسعها في لوس أنجلوس ولندن وسنغافورة. وأشارت ثيوري الافين هي وكالة استشارية لإدارة الأحداث والفعاليات الترفيهية والرياضية، إلى أنه وضمن تجربة تفاعلية يتنقل الضيوف بين 10 غرف ذات طابع فريد، بما في ذلك حفرة الكرات، وحمام الفقاعات الهائلة، وغرفة الواقع الافتراضي، وغرفة LED تحت سطح البحر، وغرفة السيلفي وغيرها، حيث تشكل تجربة مذهلة تجمع بين الألوان وأشعة الليزر والأضواء والفقاعات، جنباً إلى جنب مع تقنية العرض بزاوية 360 درجة، والواقع الافتراضي التفاعلي، ما يشكل تجربة استثنائية.