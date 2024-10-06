الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا

سامي باسو المصاب بكبر السن المبكر الأطول عمرا في العالم
6 أكتوبر 2024 17:01

أعلنت الرابطة الإيطالية لمرضى أعراض كبر السن المبكر، اليوم الأحد، وفاة سامي باسو الأطول عمرا ممن أصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر عن 28 عاما.
"أعراض كبر السن المبكر" (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا باسم متلازمة هاتشينسون-جيلفورد ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.
يبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.
ولد سامي في 1995 في شمال إيطاليا وشخصت إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي 2005، أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.
اشتهر سامي بعد إذاعة فيلم وثائقي عن رحلة قطعها مع والديه وأعز أصدقائه في الولايات المتحدة.
وقالت الرابطة، على صفحتها على تطبيق "إنستجرام": "اليوم، رحل نورنا ومرشدنا. شكرا لك سامي لجعلنا جزءا من هذه الحياة الرائعة".
وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم أربعة منها في إيطاليا.
لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به خاصة في الدول النامية.

أخبار ذات صلة
رحيل نعيمة المشرقي أيقونة الفن في المغرب عن 81 عاما
وفاة الممثلة البريطانية سميث صاحبة الجوائز العالمية عن 89 عاما
المصدر: رويترز
الشيخوخة المبكرة
مرض نادر
وفاة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
اليوم 17:10
جانب من جلسات مؤتمر الإمارات للأورام
علوم الدار
مؤتمر الإمارات للأورام يسلط الضوء على أحدث علاجات السرطان
اليوم 17:33
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
سامي باسو المصاب بكبر السن المبكر الأطول عمرا في العالم
الترفيه
وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا
اليوم 17:01
فيضانات في بنغلادش
الأخبار العالمية
قتلى وتقطع السبل بالآلاف جراء فيضانات في بنغلادش
اليوم 18:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©