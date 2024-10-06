وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا

أعلنت الرابطة الإيطالية لمرضى أعراض كبر السن المبكر، اليوم الأحد، وفاة سامي باسو الأطول عمرا ممن أصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر عن 28 عاما.

"أعراض كبر السن المبكر" (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا باسم متلازمة هاتشينسون-جيلفورد ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.

يبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.

ولد سامي في 1995 في شمال إيطاليا وشخصت إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره. وفي 2005، أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.

اشتهر سامي بعد إذاعة فيلم وثائقي عن رحلة قطعها مع والديه وأعز أصدقائه في الولايات المتحدة.

وقالت الرابطة، على صفحتها على تطبيق "إنستجرام": "اليوم، رحل نورنا ومرشدنا. شكرا لك سامي لجعلنا جزءا من هذه الحياة الرائعة".

وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم أربعة منها في إيطاليا.

لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به خاصة في الدول النامية.