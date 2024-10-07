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نجاح علاج رائد باستخدام خلايا متبرعة يضع أمراض المناعة الذاتية في حالة "خمود"

نجاح علاج رائد باستخدام خلايا متبرعة يضع أمراض المناعة الذاتية في حالة "خمود"
7 أكتوبر 2024 15:16

أعلن باحثون في الصين عن نجاح علاج جديد لأول مرة عالميًا يستخدم الخلايا المناعية المهندسة وراثيًا بواسطة تقنية "كريسبر"، مما ساعد ثلاثة مرضى يعانون من أمراض المناعة الذاتية الحادة على الدخول في حالة "خمود"، يشمل العلاج استخدام خلايا مانحة معدلة وراثيًا، بدلاً من الخلايا المستخلصة من أجساد المرضى أنفسهم، ما يمثل خطوة أولى نحو إنتاج هذا العلاج على نطاق واسع.

المرضى الثلاثة، وهم امرأة ورجلان، أظهروا تحسنًا كبيرًا في حالاتهم بعد تلقي العلاج. من بين هؤلاء، رجل يبلغ من العمر 57 عامًا من مدينة شنغهاي، يعاني من تصلب الجلد الجهازي والمعروف أيضاً باسم التصلب المجموعي، وهو مرض يؤثر على الأنسجة الضامة ويسبب تيبس الجلد وتلف الأعضاء. أفاد المريض أنه شعر بتحسن كبير في حركته بعد ثلاثة أيام من العلاج، مما سمح له باستعادة القدرة على تحريك أصابعه وفتح فمه بشكل طبيعي، وعاد إلى عمله بعد أسبوعين فقط.

 

 

 



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أما الحالة الثانية فهي لامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا تعاني من الاعتلال العضلي المناعي الذاتي، وهو مرض يستهدف أنسجة العضلات ويؤدي إلى ضعف وإرهاق شديدين. كانت هي أول من تلقى العلاج في مايو 2023، وحقق العلاج نجاحًا باهرًا معها. بعد شهرين من العلاج، دخل المرض في حالة خمود تام، وحافظت على هذا الوضع لمدة ستة أشهر، حيث اختفت الأجسام المضادة التي كانت تهاجم أنسجتها، وتحسنت قوة عضلاتها وحركتها بشكل كبير وفقا للدراسة، بالإضافة لرجل يبلغ من العمر 45 عامًا يعاني من نوع شديد من التصلب الجهازي تلقى العلاج في أغسطس 2023، وشهد تحسنًا كبيرًا في حالته، حيث تراجعت الأعراض وتقلصت مستويات الأجسام المضادة في جسمه.


 

 

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تشير نتائج التجربة، التي قادها الدكتور شو هوجي من جامعة الطب البحرية في شنغهاي، إلى أن المرضى الثلاثة حافظوا على خمود أمراضهم لأكثر من ستة أشهر بعد العلاج. كما أن أكثر من 24 شخصًا آخرين تلقوا العلاج ذاته أو نسخة معدلة منه، وكانت النتائج بشكل عام إيجابية.

البروفيسور لين شين، المتخصص في علم المناعة في جامعة تسينغهوا في بكين، وصف النتائج بأنها "مذهلة"، ولكن العلماء ما زالوا بحاجة لمزيد من التجارب للتأكد من سلامة وفعالية العلاج على مدى أطول وضمن مجموعة أكبر من المرضى.


 

يعتبر هذا العلاج الرائد، المعروف بـ"خلايا CAR T"، نقلة نوعية في علاج أمراض المناعة الذاتية بعد أن أثبت نجاحه في علاج السرطانات الدموية. ويأمل الباحثون في أن يسهم استخدام الخلايا المتبرعة في تسريع عملية إنتاج هذه العلاجات وتقليل تكاليفها بشكل كبير.

تظل التجارب الأولية مشجعة، إلا أن الباحثين يقرون بأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد من فعالية وسلامة هذا العلاج على نطاق أوسع.

المصدر: وكالات
الأمراض الجلدية
المناعة
الجلد
الخلايا المناعية
المناعة الذاتية
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