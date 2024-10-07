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عبدالمجيد عبدلله يشدو في أبوظبي

عبدالمجيد عبدلله يشدو في أبوظبي
7 أكتوبر 2024 14:58

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في حفله بأبوظبي، يحيي الفنان عبد المجيد عبدالله حفلاً على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، يوم 11 أكتوبر الجاري، ويستعد لتقديم باقة من أغنياته الخليجية الشهيرة التي حققت رواجاً عربياً لافتاً.
عشاق الطرب الأصيل على موعد في أبوظبي مع أمسية مفعمة بالأجواء الاحتفالية، حيث يشدو عبد المجيد عبدالله بباقة من أغنياته الرومانسية القديمة والجديدة، بينها: «تتنفسك دنياي»، «تناقض»، و«يا ابن الأوادم». والحفل الذي تنظمه «لايف نيشن»، يأتي بالتعاون مع «شبكة أبوظبي للإعلام»، جزيرة ياس، و«دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي».

 

عبد المجيد عبد الله
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