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تراثنا.. رسالة إنسانية

تراثنا.. رسالة إنسانية
8 أكتوبر 2024 00:51

المغرب (الاتحاد)

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اختتمت الإمارات، مساء أمس الأول، مشاركتها في معرض «الفرس» بالمغرب ضمن جناح أقيم للمرة الأولى، ونظمته هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، وتعرف المشاركون من 40 دولة وعشرات الآلاف من زوار الجناح على تراث الدولة، ولمسوا مدى اهتمامها بالخيول والفروسية، والمحافظة على التراث ونقله للأجيال المتعاقبة، والترويج له عالمياً، وإيصال رسالة الإمارات الإنسانية والحضارية لشعوب العالم.
كما زار وفد الإمارات أجنحة الجهات المغربية المعنية بالتراث والخيول والفروسية، واطلعوا على ما تقدمه أركانها من معروضات مميزة ومعلومات قيمة تروي قصصاً عن تطور المجالات كافة ذات الاختصاص، بدءاً من الماضي البعيد، وصولاً إلى الوقت الحاضر.

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الإمارات
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جمعية الإمارات للخيول العربية
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