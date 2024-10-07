الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علي يوسف السعد يكتب: السفر.. بين الشغف والهوس

علي يوسف السعد يكتب: السفر.. بين الشغف والهوس
8 أكتوبر 2024 00:51

السفر، تلك الكلمة التي تحمل بين طياتها أحلاماً عريضة وتطلعات بلا حدود، قد تتحول لدى البعض إلى ما يشبه الإدمان، أو ما يُعرف بـ «داء السفر»، هذه الحالة التي قد تبدو مثيرة للإعجاب على السطح، تخفي وراءها تحديات ومخاطر قد تؤثر على الصحة النفسية والمادية للفرد.. في هذا المقال، نستكشف معاً أبعاد هذا الإدمان، بين الفوائد العظيمة والمضار المحتملة.
إدمان السفر ليس مجرد شغف أو حب للاستكشاف، بل هو حاجة ماسة ومستمرة للسفر بشكل مفرط ودون توقف، بحيث يصبح الشخص مهووساً بفكرة الرحيل دون التمتع بالأماكن التي يزورها، هذا النوع من الإدمان يمكن أن يؤدي إلى تجاهل الفرد لواجباته الأساسية، أو حتى إلى إنفاق أمواله بطريقة غير مسؤولة.
للسفر فوائد جمّة، فهو يوسع الآفاق ويفتح العقول، ويغني النفس بثقافات وحضارات جديدة، هو بمثابة العلاج الطبيعي الذي يمكن أن يخفف من الضغط النفسي والتوتر العصبي، ويجدد النشاط ويقدم فرصة للهروب من روتين الحياة اليومية الممل، كما أن التعرض لثقافات جديدة ولغات مختلفة يحفز الذكاء ويقوي الذاكرة وينمي القدرات العقلية.
على الرغم من هذه الفوائد، فإن الإفراط في السفر قد يأتي بنتائج عكسية، أول هذه المضار هو الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن التنقل المستمر، حيث يمكن لهذا الإرهاق أن يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل القلق والاكتئاب، كما أن الإنفاق المفرط في السفر قد يؤدي إلى مشاكل مالية جسيمة يصعب تداركها.
إدمان السفر قد يكون له تأثيرات سلبية على العلاقات الشخصية أيضاً، فالغياب المستمر عن الأهل والأصدقاء يمكن أن يضعف هذه العلاقات ويسبب مشاكل عاطفية عميقة، ليصبح الأفراد المدمنون على السفر أحياناً منعزلين وغير قادرين على تطوير أو الحفاظ على علاقات طويلة الأمد.
من المهم التعرف على علامات إدمان السفر وأخذ الخطوات اللازمة لمعالجته، يمكن للأشخاص المتأثرين أن يبحثوا عن الدعم النفسي لفهم دوافع هذا السلوك وطرق التحكم به، مع ضرورة إنشاء ميزانية سفر واضحة ومحددة، والالتزام بجدول زمني متوازن قد يساعد في تجنب المشاكل المالية والصحية.
في النهاية، السفر بحد ذاته ليس مشكلة، بل الإفراط فيه هو ما يؤدي إلى التعقيدات، مثلما في كل جوانب الحياة، فالاعتدال هو مفتاح الاستمتاع بالفوائد دون التعرض للمخاطر. 
إدمان السفر، مثل أي إدمان آخر، يحتاج إلى فهم ومعالجة لضمان عدم تحول الشغف إلى هوس يستنزف الجسد والروح.

أخبار ذات صلة
علي يوسف السعد يكتب: أنيس منصور.. بين الأدب والرحلات
علي يوسف السعد يكتب: «200 يوم حول العالم»
علي يوسف السعد
قصاصات مسافر
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
8 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
8 أكتوبر 2024
شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا نرى أساساً حقيقياً لاتفاق سلام يقسم أوكرانيا «مؤقتاً»
8 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
8 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©