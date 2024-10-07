أكتوبر الوردي.. رسالة أمل تتحدى سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهودها الرامية لنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، وانطلاقاً من حرصها الدائم على دعم القضايا المجتمعية الإنسانية النبيلة، تنظم الإمارات في أكتوبر من كل عام، حملات توعوية كبيرة بهدف نشر الإيجابية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في العلاج، وإطلاق العديد من المبادرات والحملات التي تحث على الكشف المبكر لسرطان الثدي، من أجل مكافحته وسُبل الوقاية منه، كما تشجع المجتمع على اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من هذا المرض.



القافلة الوردية

وفي هذا الإطار، وبمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي» تخصص القافلة الوردية 8 عيادات ثابتة وأكثر من 100 عيادة متنقلة لتقديم الفحوص الطبية المجانية، حيث أطلقت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» حملة «القافلة الوردية» السنوية التي توفر مجموعة متنوعة من الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، منها الفحوص السريرية والإشعاعية «الماموغرام» والتصوير بالأمواج الصوتية.



فعاليات رياضية

وتجسيداً لمسؤوليتها المجتمعية وإيمانها بأن مواجهة السرطان عملية جماعية تتطلب حشد كافة الجهود المتاحة، تنظم «جزيرة الحديريات» العديد من الفعاليات الرياضية للتوعية والتشجيع على الكشف المبكر عن المرض، ومنها: «التزلج من أجل أكتوبر الوردي»، حيث تحتفي هذه الفعالية بالناجيات من مرض سرطان الثدي، وبتصميمهن وعزمهن على الصمود وتجاوز هذه المحنة، حيث يجتمع هواة التزلج وعشاقه معاً لممارسة هذه الرياضة الممتعة وهن يرتدين اللون الوردي لزيادة الوعي بسرطان الثدي، والتشجيع على الفحص والكشف المبكر عنه.



فعالية ملهمة

وتنظم مدينة شخبوط الطبية فعالية ملهمة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية لمناقشة كتاب «الخلية المخادعة»، كما تجمع الفعالية مجموعة من الخبراء والاختصاصيين والأطباء في مجال سرطان الثدي، وتسمح للحضور بالاطلاع على أحدث المعلومات الخاصة بالمرض وأهمية الفحص الدوري والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به، كما تشارك مجموعة من الناجيات قصصهن في مواجهة المرض ضمن رسالة أمل.



البادل تنس

لأن رياضة «البادل تنس» المخصصة للسيدات، تحظى بشهرة واسعة، تنظم «جزيرة الحديريات» مسابقة في هذا المجال لتسليط الضوء على المرض والحث على الكشف المبكر، إلى جانب فعالية «المشي الوردي على طول ممشى الحديريات التراثي»، لتسليط الضوء على هذه القضية الصحية والتشجيع على الفحص المبكر.