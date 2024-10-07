«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» يفتتح نسخته الـ 11

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، أمس الأول، فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير عام مؤسسة (فن) والمهرجان، وكوكبة من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع السينمائي وضيوف الشرف من دولة الإمارات والعالم، ومن أبرزهم الفنانة يسرا، والفنانة هدى حسين، والفنان جابر نغموش، والفنان أحمد الجسمي، والفنانة شجون، وغيرهم.

وشهد الحفل الذي أقيم في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، إطلاق مبادرة «ضيف شرف المهرجان»، حيث تم اختيار فلسطين أول ضيف للمهرجان، احتفاءً بتنوعها وعراقتها ومساهماتها في إثراء السينما العربية، حيث يتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، عرض تشكيلة أفلام فلسطينية تمكّن الجمهور من استكشاف تفاصيل المجتمع الفلسطيني وثقافته وعاداته وتقاليده، وتاريخ السينما الفلسطينية وما رافقها من تحولات، مكنتها من إثبات حضورها في مختلف المهرجانات السينمائية العالمية، والمنافسة على جائزة الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي.



بناء جيل مبدع

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، أن المهرجان يواصل مسيرته الهادفة إلى بناء جيل مبدع متمسك بهويته وثقافته وتراثه وقيمه المجتمعية، ما يعكس رؤية إمارة الشارقة وأهداف مشروعها الثقافي الكبير، وقالت: «يحتفي المهرجان بروائع السينما في أحضان الشارقة التي التزمت بدعم الطفل وعملت على رفع شأنه وإعداده للمستقبل، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث يواصلان العمل على تعزيز وعي الأطفال والشباب الفكري والثقافي والإبداعي، وبناء شخصياتهم عبر تمكينهم ودعمهم ودمجهم في مسيرة التنمية والبناء».

وعبّرت الشيخة جواهر عن اعتزازها باختيار فلسطين ضيف شرف المهرجان، وأضافت «لأول مرة تحل فلسطين ضيف شرف على المهرجان، لتطل علينا بهويتها العريقة وأصولها العربية، وأفلامها السينمائية التي كانت على الدوام شاهداً على المكان والبشر بحكاياتهم وتفاصيل حياتهم لتترسخ في ذاكرتنا جميعاً».



أحلام وطموحات

من جانبه، قال الفنان الإماراتي عبد الله بن حيدر «يعكس مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب روح الفن والإبداع، ونجح على مدار سنواته في إثبات قدرته على التألق والتجديد، وتحول إلى جسر يربط بين أحلام وطموحات شبابنا وبين صناعة السينما وفضائها الواسع، والاستفادة من طاقتهم وأفكارهم في رسم ملامح المستقبل».



«خبرهن عاللي صاير»

وقد تابع ضيوف المهرجان خلال الحفل مشاهد الدراما الوثائقية «خبرهن عاللي صاير»، حيث أشار مخرج العمل عمر وليد إلى أن فكرة فيلمه مستلهمة من طبيعة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وما يشهده من تدمير نتيجة الحرب الدائرة فيه، مؤكداً ضرورة استخدام قوتنا الناعمة لإيصال صوتنا إلى العالم.



جائزة الإنجاز

وقد شهد حفل الافتتاح تتويج نخبة من الفنانين بجائزة الإنجاز مدى الحياة، على مستوى الإمارات والخليج والمنطقة العربية، وهم: الفنان الإماراتي جابر نغموش، والفنانة الكويتية هدى حسين، والفنانة المصرية يسرا، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في إثراء الفن بشكل عام، عبر ما قدموه من أعمال درامية ومسرحية وسينمائية تركت بصمة لامعة في الذاكرة العربية.



90 فيلماً

تتضمن نسخة المهرجان الحالية عرض أكثر من 90 فيلماً، تم اختيارها بعناية من أكثر من 70 دولة، من بينها زيمبابوي التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان، الذي تمكن هذا العام من استقطاب مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية، التي تمثل سلطنة عُمان ومصر وفرنسا، وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية، وفلسطين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا، فيما تستضيف منصة «السجادة الخضراء» 3 أفلام تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في مقدمتها الفيلم الكويتي «عماكور» من إخراج أحمد الخضري، وبطولة خالد أمين، سماح، حسين الشيرازي، وفيلم «الأستاذ» من إخراج فرح نابلسي، وفيلم المغامرات «ديبلودوكس» للمخرج فويتيك واوززيك، وهو من إنتاج سلوفاكيا والتشيك وبولندا.



لجان تحكيم المهرجان

تم الكشف عن أعضاء لجان تحكيم المهرجان، التي تضم نحو 18 مخرجاً وخبيراً من مختلف دول العالم، ومن أبرزهم: الفنانة شجون الهاجري ومحمد العوبثاني وسيباستيان رايخولد، وحنا عطا الله ورزان طقش وسؤدد كعدان، وجيتيندرا ميشر وسوزان جونستون وأحمد زين، وغيرهم، والذين سيتولون مهمة تقييم الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان المختلفة، والتي تتضمن: «أفلام من صنع الطلبة» التي تشهد منافسة 19 فيلماً، وفئة «الأفلام الروائية القصيرة» وستضم 11 فيلماً، وفئة «الأفلام الروائية العربية القصيرة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة القصيرة»، وفئة «أفلام الرسوم المتحركة الطويلة»، وفئة «أفلام روائية طويلة»، وفئة «أفلام وثائقية»، فيما يشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة «أفلام من صنع الأطفال واليافعين» 20 محكماً واعداً، بينهم مجموعة من الأطفال والشباب الذين يشاركون للمرة الأولى في المهرجان.