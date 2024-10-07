«فتى الجبل» الإماراتي.. بـ«وهران للفيلم العربي»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك المخرجة الإماراتية زينب شاهين بفيلمها «فتى الجبل»، في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذي يستمر خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، بحضور أفلام من عدة بلدان، منها: البحرين، تونس، العراق، موريتانيا، سوريا، لبنان، الأردن، سلطنة عمان، السعودية، ليبيا، السودان، مصر، الجزائر، واليمن.

يشهد المهرجان تكريم بعض مشاهير السينما العربية والعالمية، منهم النجم المصري محمود حميدة، والمخرج العالمي كوستا غافراس، والمخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة.

تدور أحداث فيلم «فتى الجبل»، الذي يمثل الإمارات في هذا المهرجان، حول قصة سهيل الاستثنائية، وهو فتى إماراتي يعاني من مرض التوحد، لكنه يتحدى العقبات المجتمعية ويخوض رحلة مذهلة عبر جبال الفجيرة الساحرة، ويسعى خلال تلك المغامرة البصرية المذهلة والرنانة عاطفياً، برفقة صديقه الوفي «بركة»، وهو كلب سلوقي، إلى العثور على القبول والجو الأسري، والفيلم هو استكشاف عميق لتكريم التجربة الإنسانية بالكامل، وفهم طرق عديدة للحياة.



ملصق فيلم «فتى الجبل»

والفيلم، الذي شاركت به مخرجته زينب شاهين في عدد من المهرجانات السينمائية، استوحته من كتاب «الفتي الذي عرف الجبال»، لمؤلفته الدكتورة ميشيل زيولكوسكي.

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، «المرهقون» للمخرج اليمني عمرو جمال، «أرض الانتقال» للمخرج الجزائري أنيس جعاد، «المخدوعون» للمخرج السوري توفيق صالح، «وادي المنفى» للمخرجة اللبنانية أنا فهر، «رجلان، مصير واحد» للمخرج الجزائري مصطفى أوزغون، «عصفور الجنة» للمخرج التونسي مراد بن الشيخ، «اختيار مريم» للمخرج المصري محمود يحيى، «شاي أسود» للمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو، وغيرها من الأفلام المتنوعة بين الوثائقي والقصير والروائي.