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الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

تمثال نصفي لألفريد نوبل في منتدى نوبل، حيث سيتم الإعلان عن جائزة نوبل في الطب، في ستوكهولم، السويد
8 أكتوبر 2024 09:37

من المقرر أن يتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، ثاني جائزة ضمن سلسلة الجوائز التي يتم منحها تكريما للإنجازات الانسانية البارزة سنويا. وبدأ أسبوع جوائز نوبل أمس الاثنين بالإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الطب، وهما العالمان الأمريكيان فيكتور أمبروس وجاري روفكون لاكتشافهما جزيئات الحمض الريبوزي النووي الميكروي( آر إن أيه) متناهية الصغر التي تقوم بدور مهم في تنظيم الجينات.
ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم  عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء في ستوكهولم الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0845 بتوقيت جرينتش).

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المصدر: وكالات
الفيزياء
السويد
جائزة نوبل
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