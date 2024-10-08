إعادة افتتاح متجر V Perfumes في البرشاء

يسر إدارة شركة V Perfumes أن تعلن لكم عن إعادة افتتاح متجرها في مول البرشاء، تحت رعاية معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير المياه والبيئة السابق. وقد تم ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 5 أكتوبر 2024، ويُقدم المتجر تشكيلة واسعة من العطور الفاخرة وعالية الجودة، والتي من شأنها أن تمنحك تجربة تسوق استثنائية.







هذا وقد كانت إعادة الافتتاح حدثاً هاماً لا يُفوّت، أثراهُ حضورُ عددٍ كبير من عُشاق العُطور، وكان فُرصة رائعة للزوار والحضور للتعرف على أحدث مجموعات وإصدارات العطور الحصرية من V Perfumes بالإضافة إلى عدد كبير من العطور الفاخرة من علاماتٍ تجارية عالمية.



وتُعد V Perfumes واحدةً من أكبر شركات العطور وبيع العطور بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال 49 متجراً تتوزعُ ضمنها، وتسعى الآن إلى توسيع نطاق وجودها ليشمل الشرق الأوسط والولايات المُتحدة الأميركية ومناطق عالمية أخرى. قم بزيارة المتجر في مول البرشاء واحظ بتجربة تسوق ممتعة، أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني vperfumes.com وتعرف على مجموعة واسعة من أفخر العطور في الإمارات ودول الخليج العربي.



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