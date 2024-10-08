" الشارقة السينمائي الدولي" يواصل عروضه

تشهد فعاليات النسخة الـ 11 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري عروض أفلام وجلسات نقاشية ملهمة سلطت الضوء على جماليات صناعة السينما وسط إقبال لافت من الأطفال والشباب الذين شاركوا في مجموعة واسعة من ورش العمل التفاعلية والتدريبية .

وضمن فعاليات السجادة الخضراء التي شارك فيها الفنان الكويتي خالد أمين وزميله عبد الله الطراروة عرض المهرجان أمس) فيلم "عماكور" للمخرج أحمد الخضري حيث ناقش فريق العمل خلال الجلسة تجربتهم في الفيلم وأبرز التحديات التي واجهتهم أثناء عملية التصوير ودعوا أصحاب المواهب وصناع الأفلام الناشئة إلى ضرورة البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة تمتلك القدرة على التأثير في الجمهور مؤكدين على دور السينما في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع إلى جانب قدرتها على معالجة العديد من القضايا المهمة كما أشاروا إلى أهمية المهرجانات ومساهمتها في دعم الصناعة والترويج للأفلام المستقلة .

من جهة أخرى استضاف المهرجان رغد عودة مصممة الشخصيات الكرتونية في جلسة حوارية حملت عنوان "حرك شخصياتك الخيالية: إلهام الشباب للتعمق في عالم الرسوم المتحركة" تناولت فيها مجموعة من المواضيع المتعلقة بتقنيات تصميم الشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة وكيف يمكن لهذه الشخصيات أن تتحول إلى أداة فعالة للتعبير عن أفكار المبدعين .