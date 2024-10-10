الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ناسا تكشف.. هل أصبح المريخ غير صالح للسكن ؟

ناسا تكشف.. هل أصبح المريخ غير صالح للسكن ؟
10 أكتوبر 2024 12:40

ترجمة - أيهم النميري
كشفت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا، والتي تستكشف حاليًا فوهة غيل على سطح المريخ، عن تفاصيل جديدة حول التحولات المناخية التي شهدها الكوكب الأحمر في العصور القديمة.
وتوضح الاكتشافات كيف انتقل المريخ من بيئة قد تكون صالحة للحياة، مع أدلة على وجود مياه سائلة على سطحه، إلى سطح غير مناسب للحياة كما نعرفها اليوم.
ويسعى الباحثون من خلال دراسة النظائر الكربونية في معادن الكربونات إلى فهم هذه التغيرات المناخية وما إذا كانت هناك بيئات قديمة يمكن أن تكون دعمت الحياة في يوم من الأيام.

  • ناسا تكشف.. هل أصبح المريخ غير صالح للسكن ؟

وبحسب «ناسا »اكتشف الباحثون باستخدام أدوات على متن "كيوريوسيتي" أن النظائر الكربونية في المعادن المكتشفة بفوهة غيل تشير إلى أن هذه المعادن تكونت في بيئة شهدت تبخرًا شديدًا، وهو ما يعزز الفرضية بأن المناخ القديم للمريخ كان قادرًا على دعم وجود مياه سائلة لفترات زمنية قصيرة. ومع ذلك، أوضح العلماء أن هذه النتائج لا تتوافق مع وجود حياة على سطح المريخ في تلك الفترة، لكنهم لا يستبعدون إمكانية وجود حياة تحت السطح أو حياة سطحية انتهت قبل تكوّن تلك المعادن.

اقرأ أيضاً.. الأولى من نوعها.. مهمة لجلب عينات من المريخ

تعد الكربونات من أهم السجلات المناخية، حيث يمكنها الاحتفاظ ببصمات البيئة التي تشكلت فيها، بما في ذلك درجة حرارة المياه وحموضتها وتكوينها. ووفقًا للدراسة، قد تكون الكربونات في فوهة غيل تشكلت عبر سيناريوهين: إما من خلال دورات متكررة من الجفاف والرطوبة، أو في مياه شديدة الملوحة تحت ظروف باردة تساهم في تكوين الجليد.
يشير السيناريو الأول إلى وجود بيئة قد تكون دعمت الحياة في بعض الأحيان، بينما يشير السيناريو الثاني إلى بيئة قاسية ذات درجات حرارة منخفضة، حيث تكون معظم المياه محبوسة في الجليد، مما يجعلها غير متاحة للتفاعلات الكيميائية أو البيولوجية الضرورية للحياة.

 

أخبار ذات صلة
رائدا فضاء يصلان إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الدولة: شباب الوطن ثروتنا الحقيقية

هذه النتائج تدعم السيناريوهات المناخية القديمة للمريخ، التي سبق اقتراحها بناءً على دراسة بعض المعادن وتشكيلات الصخور. إلا أن هذه المرة، تقدم الدراسة أدلة نظائرية من العينات الصخرية، مما يعزز فهمنا لطبيعة المناخ القديم للمريخ.

اقرأ أيضاً.. «ناسا» تعثر على صخرة بالمريخ قد تحتوي على جراثيم متحجرة

ووفقًا للفريق العلمي، فإن القيم العالية للنظائر في الكربونات المريخية تتجاوز بكثير ما تم قياسه على الأرض، مما يشير إلى حدوث عملية تبخر شديدة، حيث أدى التبخر المكثف إلى تراكم هذه النظائر الثقيلة في الصخور الكربونية.

يذكر أن هذا الاكتشاف تم باستخدام أدوات متطورة على متن "كيوريوسيتي"، بما في ذلك جهاز لتحليل العينات وأداة لقياس النظائر، ما سمح للعلماء بتحليل الغازات الناتجة عن تسخين العينات المأخوذة من سطح المريخ. تم تمويل هذا البحث من خلال برنامج استكشاف المريخ التابع لناسا، والذي يهدف إلى فهم تاريخ الكوكب الأحمر وتقييم إمكانية دعمه للحياة في الماضي.

ناسا
كوكب المريخ
آخر الأخبار
ناسا تكشف.. هل أصبح المريخ غير صالح للسكن ؟
الترفيه
ناسا تكشف.. هل أصبح المريخ غير صالح للسكن ؟
اليوم 12:40
هرمون السعادة مكافأة ممارسة الرياضة.. تعرّف على «طاقة الإندورفين»
الرياضة
هرمون السعادة مكافأة ممارسة الرياضة.. تعرّف على «طاقة الإندورفين»
اليوم 12:27
«الأبيض الأولمبي» يستقبل «الأخضر»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يستقبل «الأخضر»
اليوم 12:22
"التغير المناخي والبيئة" تعقد لقاءً تعريفياً ببرنامج "ازرع الإمارات"
علوم الدار
"التغير المناخي والبيئة" تعقد لقاء تعريفياً ببرنامج "ازرع الإمارات"
اليوم 12:14
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الأرجنتين
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©