وفاة نجمة الغوسبل «هيوستن» عن 91 عاماً

نيويورك (أ ف ب)

توفيت مغنية موسيقى الغوسبل الأميركية سيسي هيوستن، والدة النجمة الراحلة ويتني هيوستن، عن 91 عاماً، على ما أعلنت زوجة ابنها في بيان أمس الأول.

وكتبت بات هيوستن على «إنستغرام»: «بقلب مثقل، أعلن وفاة الملكة المحبوبة سيسي هيوستن، من فضلكم أذكروا عائلة هيوستن في صلواتكم». وكانت سيسي هيوستن، واسمها الحقيقي إميلي درينكارد، مغنية لموسيقى السول والغوسبل، كما عملت مغنية كورس مع إلفيس بريسلي وأريثا فرانكلين، ضمن فرقة «ذي سويت إنسبيريشنز» The Sweet Inspirations.

وسجلت سيسي هيوستن مئات الأغاني في أنواع موسيقية مختلفة، ويمكن سماع صوتها في أعمال لجيمي هندريكس وبيونسيه.

وخلال مسيرتها الانفرادية، فازت بجائزتي «غرامي» عن ألبوميها «فيس تو فيس»، و«هي ليدث مي»، في أواخر تسعينيات القرن العشرين. وكانت ابنتها ويتني هيوستن من أهم نجمات الغناء في الولايات المتحدة والعالم، واشتُهرت بأغنيات مثل «آي وانا دانس ويذ سامبادي» و«آي ويلّ أولويز لاف يو»، وقد فارقت الحياة إثر العثور عليها غارقة في حوض الاستحمام الخاص بها في 2012، عن عمر 48 عاماً.

وكانت سيسي هيوستن أيضاً عمّة المغنيتين ديون وارويك ودي دي وارويك، وقريبة مغنية الأوبرا ليونتين برايس.