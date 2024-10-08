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الترفيه

ميرفت أمين تبحث عن «طرف الخيط»

ميرفت أمين تبحث عن «طرف الخيط»
9 أكتوبر 2024 01:10

سعيد ياسين (القاهرة)

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تواصل ميرفت أمين حضورها الدرامي من خلال مسلسل «طرف خيط»، الذي يتكون من 45 حلقة، ويضم ثلاث حكايات، تدور أحداث كل حكاية في 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.
ويشارك ميرفت البطولة محمود عبد المغني وريم البارودي وفراس سعيد وسميرة صدقي ومحمد مهران، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتجسد شخصية أم لفتاتين، وتحاول محو العديد من المواقف التي مرت بها من حياتهما.
وأشارت إلى أنها تبحث دائماً، رغم تقديمها عشرات الأدوار التي تنوعت بين التراجيدية والرومانسية والطيبة والشريرة والأرستقراطية والكوميدية، عن الدور الجديد الذي يغريها، سواء على صعيد المضمون أو الشكل، للمشاركة به.  وأبدت رضاها عن التعاون مؤخراً مع عدد كبير من الفنانين والمؤلفين والمخرجين الشباب، كما حدث مع منة شلبي ومريم أبو عوف في «تغيير جو»، وأوضحت أنها لا تهتم كثيراً بمساحة الدور قدر اهتمامها بأهميته وقيمته وتأثيره في الأحداث، كما أنها ترحب بعرض الأعمال الدرامية على مدار العام، كما حدث مع مسلسلاتها «إلا أنا» و«قيد عائلي» و«لا تطفئ الشمس»، وألا يقتصر تكثيف العرض على شهر رمضان.
 وكشفت عن أنها لا تشاهد مسلسلاتها عند عرضها، وتفضل مشاهدتها من دون إعلانات وبهدوء، خصوصاً أنها تحرص على تلقي ردود الفعل من أصدقائها حول أعمالها.
وكانت ميرفت شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «مليحة» مع دياب وأمير المصري، تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، وجسدت فيه شخصية والدة شابين، أحدهما ضابط على الحدود، ويواجه مشاكل كثيرة في عمله.

ميرفت أمين
الدراما
الكوميديا
رمضان
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