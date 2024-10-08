«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» يروي قصة «عماكور»

الشارقة (الاتحاد)

عروض أفلام وجلسات نقاشية ملهمة سلطت الضوء على جماليات صناعة السينما، قدمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في أول أيام دورته الحادية عشرة التي تستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، وتقام فعالياتها في صالات فوكس سينما، في «سيتي سنتر الزاهية»، و«سيتي سنتر عجمان» و«سيتي سنتر مردف»، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً لافتاً من الأطفال والشباب الذين شاركوا في تشكيلة واسعة من ورش العمل التفاعلية والتدريبية التي تجمع بين الفن والثقافة والتعليم، ما يحفز روح الابتكار لديهم، ويعزز قيم التميز والإبداع لدى الأجيال القادمة.

كوميديا ودراما

ضمن فعاليات السجادة الخضراء التي شارك فيها الفنان الكويتي خالد أمين وزميله عبدالله الطراروة، عرض المهرجان أمس الأول، فيلم «عماكور» للمخرج أحمد الخضري، وتدور أحداثه حول «عماكور» الشاب المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتعرض إلى حادث يفقده الذاكرة، ورغم ذلك يسعى إلى التأقلم مع واقعه الجديد واستعادة عمله كمؤثر ومصور إعلانات معروف، ما يوقعه في العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

ونجح الفيلم الذي كتب قصته السيناريست محمد المحيطيب، في الاستحواذ على انتباه الجمهور الذي أثنى على حبكته وشخصياته، وقدرتهم على المزج بين الكوميديا والدراما وتقديمها بطرق إبداعية تعكس تحديات العصر الرقمي، وتأثيره على أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأعمارهم.

أفكار مبتكرة

خلال الجلسة النقاشية التي سبقت العرض، أكد فريق عمل الفيلم على دور السينما في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، إلى جانب قدرتها على معالجة العديد من القضايا المهمة، كما أشاروا إلى أهمية المهرجانات ومساهمتها في دعم الصناعة والترويج للأفلام المستقلة، وفي الوقت نفسه ناقش فريق العمل خلال الجلسة تجربتهم في الفيلم وأبرز التحديات التي واجهتهم أثناء عملية التصوير، ودعوا أصحاب المواهب وصناع الأفلام الناشئة إلى ضرورة البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة تمتلك القدرة على التأثير في الجمهور.

«حرك شخصياتك الخيالية»

من جهة أخرى، استضاف المهرجان رغد عودة، مصممة الشخصيات الكرتونية في جلسة حوارية حملت عنوان «حرك شخصياتك الخيالية: إلهام الشباب للتعمق في عالم الرسوم المتحركة»، تناولت فيها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتقنيات تصميم الشخصيات في أفلام الرسوم المتحركة، وكيف يمكن لهذه الشخصيات أن تتحول إلى أداة فعالة للتعبير عن أفكار المبدعين وحكاياتهم.

كما تطرقت رغد خلال الجلسة التي أدارتها رسامة كتب الأطفال سحر عبدالله، إلى طريقتها الخاصة في تصميم الشخصيات وانعكاساتها على المشاهد، مؤكدة أن تقنيات تصميم الشخصيات تختلف ما بين «الأنمي» و«الأنيميشن»، وأنه يتم تفصيلها بناءً على الرسالة الأساسية المطلوبة والفئة المستهدفة، مشيرة إلى حرصها على تقديم شخصيات نابعة من ثقافتنا العربية، وتتماشى في جوهرها مع طبيعة هويتنا.

أبعاد الشخصية

دعت رغد عشاق هذا الفن من الشباب إلى ضرورة التجربة والبدء برسم الشخصيات على الورق قبل الانتقال إلى الأدوات الرقمية، وقالت: «تطوير فكرة شخصية كرتونية جديدة يحتاج إلى إبداع وتفكير عميق قبل البدء بتنفيذها على الورق الذي يساعد في منح الشخصية ما تحتاج إليه من أبعاد وقوة خاصة في بنائها الأساسي»، لافتة إلى أنه يمكن استلهام الأفكار من الذكريات الشخصية والحياة والمواقف التي يمكن أن نتعرض لها يومياً، داعية أصحاب المواهب الناشئة إلى عدم التسرع في إنجاز شخصياتهم أو أعمالهم، ومنحها ما تحتاج إليه من وقت لضمان قدرتها على جذب الجمهور ولفت انتباهه.

100 فيلم

يشار إلى أن المهرجان يعرض في نسخته الحالية أكثر من 100 فيلم جرى اختيارها بعناية من 90 دولة، فيما تشهد منصة «السجادة الخضراء» 5 أفلام تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما يستضيف سوق «أفلام المهرجان» الذي يمثل منصة للمخرجين والمهتمين بصناعة السينما من المنتجين، سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية واللقاءات التي تتيح لصناع الأفلام وأصحاب المواهب الناشئة والطلبة فرصة التواصل مع خبراء الصناعة، والمخرجين والفنانين وغيرهم.