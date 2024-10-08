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«آيروس 2024» روبوتات المستقبل في أبوظبي

«آيروس 2024» روبوتات المستقبل في أبوظبي
9 أكتوبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعرض المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية، «آيروس 2024»، في العاصمة أبوظبي، الجيل القادم من الروبوتات المستدامة، إضافة إلى أحدث تكنولوجيات الروبوتات، كما يشمل عروضاً بحثية مطبوعة وجلسات رئيسة وحلقات نقاشية، وفرصاً للتواصل مع آخرين من المجال. وتعقد فعاليات المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «روبوتات للتطوير المستدام»، بمشاركة باحثين وأكاديميين، وشركات كبرى ومتخصصين من جميع أنحاء العالم. وأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، إدراج 13 منتدى متنوعاً، تسلط الضوء على أثر الروبوتات في مختلف القطاعات، ضمن فعاليات النسخة الـ 36 من المؤتمر، الذي يغطي التطور السريع لتكنولوجيات الروبوتات، وأهميتها لصانعي السياسات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، ودور التمثيلات الافتراضية المتعددة للنظام الذكي، والتعايش بين الإنسان والروبوت والفرص المتاحة للقطاعات الصناعية ومستقبل الروبوتات.

أبوظبي
الأنظمة الذكية
الروبوتات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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